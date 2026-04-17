Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
Real Madrid Arbeloa’yı kovuyor: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor

Arda Güler’in rekorlarla damga vurduğu Şampiyonlar Ligi gecesinin ardından Real Madrid’de teknik direktör krizi yeniden gündeme gelirken, Florentino Pérez’in Mauricio Pochettino’yu adaylar arasına aldığı iddia edildi.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşısında sergilediği performansla Real Madrid tarihine geçti ve haftanın ilk 11'ine seçilerek onurlandırıldı.

Mücadelenin henüz 35. saniyesinde fileleri havalandıran milli futbolcu, kulüp tarihindeki en erken Şampiyonlar Ligi golüne imza attı. Genç yıldız ayrıca, bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında frikikten gol atan en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

Real Madrid formasıyla gösterdiği bu performans, İspanyol basınında geniş yankı uyandırırken kulübün geleceği ve teknik direktör planlaması da yeniden gündeme geldi.

Öte yandan, Başkan Florentino Pérez’in yeni teknik direktör adayları arasında Mauricio Pochettino’nun öne çıktığı iddia edildi.

Tottenham’ı 2019’da Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Arjantinli teknik adam, PSG ve Chelsea dönemlerinin ardından Eylül 2024’te ABD Milli Takımı’nın başına geçmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye’nin de rakipleri arasında yer alacak ABD’yi çalıştıran Pochettino’nun, turnuva sonrasında Real Madrid’in başına geçebileceği öne sürülüyor.

Dış basında yer alan haberde, Arjantinli teknik adamın uzun süredir Real Madrid’in radarında olduğu ve Florentino Pérez’in Pochettino’ya büyük bir sempati duyduğu ifade edildi.

Real Madrid’de Teknik Direktör Krizi

Öte yandan takımın başında 12 Ocak 2026’da göreve getirilen Arbeloa’nın performansından memnun olunmadığı belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Real Madrid, La Liga’da da bitime 7 hafta kala lider Barcelona’nın 9 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Alonso Dönemi de Kısa Sürmüştü

Sezon başında takımın başına Xabi Alonso getirilmiş, ancak İspanya Süper Kupası’nda alınan Barcelona mağlubiyetinin ardından genç teknik adamla yollar ayrılmıştı.

