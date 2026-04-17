CHP, trafik cezalarına ilişkin düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Başvuruda, söz konusu yasanın yürürlüğünün durdurulması ve iptali talep edildi.

Başvuruyu yapan Gökhan Günaydın, dilekçeyi sunmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Günaydın, “Hiç şüphe yok ki kamu ve devlet, trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemler caydırıcı olmak zorundadır ancak öldürücü olmamalıdır. Oysa bu cezalar, trafik güvenliğini sağlama amacından uzaklaştırılmıştır” dedi.

Günaydın, “Bir süreci ceza toplama faaliyetine dönüştürürseniz, bunun toplumsal barışa yararı değil, olsa olsa zararı olur. Kamu düzenini de bozucu etkisi olur” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında bütçe rakamlarına da değinen Günaydın, “2025 yılında 55 milyar TL’lik trafik cezasının bütçeye konulması öngörülmüş. Geçen sene 55 milyar TL olan hedefi, bu sene bütçeye 93 milyar TL olarak koydular. İlk 3 ayda ne kadar ceza kesti devlet? 66 milyar TL. Siz bütün bir yıl için 93 milyar TL hedef koyuyorsunuz, bunun 66 milyar TL’sini ilk 3 ayda topluyorsunuz. Trafik yasası çıktıktan sonra yüzde 37 daha fazla trafik cezası kesilmeye başlandı. Aklınıza estiği gibi ceza koymayın. Ölçülülük ilkesinden ayrılmayın. Vatandaşı suç işlemekten caydırın ama öldürmeyin” diye konuştu.

Günaydın ayrıca, üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için de iptal ve yürürlüğü durdurma başvurusu yaptıklarını belirtti.