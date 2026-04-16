

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, Kalealtı Caddesi Hamidiye Mahallesi 756’ncı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.B., isimli kişi Y.B.’(26) bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.