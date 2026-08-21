Kaynak: İHA

Marmara Denizi'nde çevre kirliliğine karşı yürütülen denetimlerde, arıtılmamış atık suları doğrudan doğaya salan kurumlara ağır yaptırım uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, koruma altındaki alanlarda atık su ihlali belirlendi.

Saha ekipleri tarafından 14 Ağustos tarihinde Çınarcık Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattı üzerinde yapılan kontrollerde; Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında kalan Taş Liman mevkisindeki iki baca ile Vali Akı Caddesi'ndeki iki farklı bacadan taşan arıtılmamış kanalizasyon suyunun Marmara Denizi'ne döküldüğü tespit edildi. Özel çevre koruma statüsündeki bölgeye yönelik bu kirlilik nedeniyle Çınarcık Belediyesi'ne 2872 Sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda 5 milyon 34 bin lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin devamında, 17 Ağustos günü Çınarcık Teşvikiye Karpuzdere Atıksu Arıtma Tesisi ve bağlı terfi merkezinde inceleme yapıldı. Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği sorumluluğundaki tesisin faaliyet göstermediği ve terfi merkezinde biriken atık suların arıtılmadan doğrudan Teşvikiye Deresi'ne аktarıldığı ortaya çıkarıldı. Bu ihlal üzerine Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği'ne de 2 milyon 97 bin lira idari ceza kesildi. Böylece her iki kuruma uygulanan toplam ceza miktarı 7 milyon 970 bin liraya ulaştı.