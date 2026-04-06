Türk araştırmacı, akademisyen ve Türkiye sosyalist hareketinin önemli isimlerinden Yalçın Küçük, 87 yaşında hayatını kaybetti.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

Yalçın Küçük, 1 Temmuz 1938’de Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğmuş Türk akademisyen, yazar ve düşünürdür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev almış, ardından akademik kariyerine yönelmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi kurumlarda çalışmış, özellikle ekonomi, tarih ve siyaset alanlarında eserler vermiştir.

Küçük, Türkiye’de sol düşünce içerisinde önemli ve tartışmalı figürlerden biri olarak tanınır. Marksist perspektifle yazdığı kitaplar ve makalelerle bilinir; Türkiye’nin yakın tarihi, Sovyetler Birliği ve ekonomik kalkınma üzerine birçok eser kaleme almıştır. Aynı zamanda çeşitli siyasi hareketler ve dergiler içinde aktif rol almış, fikirleri nedeniyle farklı dönemlerde üniversitelerden uzaklaştırılmış ve yargı süreçleri yaşamıştır.

Hayatı boyunca hem akademik çalışmaları hem de siyasi görüşleriyle gündemde kalan Yalçın Küçük, özellikle keskin eleştirileri ve sıra dışı tezleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Türkiye’de entelektüel ve politik tartışmalarda etkili olmuş isimlerden biri olarak kabul edilir.