40 yıllık ACE resmen iflas etti: Tasfiye süreci başladı
40 yıllık ACE inşaat, ekonomik dar boğazı aşamayarak tasfiye sürecine girdi. Ankara İflas Dairesi’nden kritik ilan girişi oldu.Süleyman Çay
Bir dönem ülke ekonomisine sunduğu katkılar ve istihdam olanaklarıyla dikkat çeken dev firma için Ankara İflas Dairesi’nden kritik ilan geldi.
Kuruluşundan bu yana inşaatın yanı sıra danışmanlık, turizm ve dış ticaret gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren ACE bünyesindeki şirket, "kalite ve sürat" anlayışıyla sektörde takdir toplayan bir konumdaydı.
Ancak Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla başlayan hukuki süreçte, şirketin mali yükümlülüklerini yerine getiremediği tescillendi.
Ankara İflas Dairesi tarafından yapılan son duyuruya göre, daha önce durdurulan tasfiye işlemleri, mevcut mal varlığının masrafları karşılaması üzerine yeniden başlatıldı.
İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 218. maddesi uyarınca "basit tasfiye" usulünün uygulanmasına karar verilen şirket için alacaklılara şu çağrıda bulunuldu:
İlan Tarihi: 27 Mart 2026
Süre: Alacaklıların ve hak iddia edenlerin 30 gün içinde başvuruda bulunması gerekiyor.
İtiraz Hakkı: Alacaklılardan biri giderleri peşin karşılamak şartıyla tasfiyenin "adi (detaylı) şekilde" yapılmasını talep edebilecek.
Firmanın kurumsal kimliğinde yer alan "Her yeni projede amatör bir heyecan hissetmek ve her işini bir çocuk gibi görmek" prensibi, yaşanan bu iflas kararıyla yerini hukuki tasfiye sürecine bıraktı. 60607 sicil numarasıyla Ankara Ticaret Sicili’ne kayıtlı olan firmanın tasfiyesi, sektördeki ekonomik dalgalanmanın son kurbanlarından biri olarak kayıtlara geçti.