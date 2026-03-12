Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 lira ödüllü bir yarışma düzenlendi. Toplam 724 eserin katıldığı yarışmada, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de TBMM’de büyük bir coşkuyla kabul edildi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün bu coşkulu yıl dönümünde hakikatin altını bir kez daha çizmek gerekiyor.

Prof. Dr. Yalçın Küçük, yıllardır milli marşımızı Mehmet Akif Ersoy’un yazmadığı iddiasını gündeme taşırdı.

En popüler tartışma, 2016 yılında Ulusal Kanal'da Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu “Ceviz Kabuğu” programında yaşanmıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Prof. Dr. Yalçın Küçük arasında “İstiklal Marşı'nı kim yazdı?” tartışması yaşanmıştı.

İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy'un yazmadığını iddia eden Yalçın Küçük programda şunları savunmuştu: “İstiklal Marşı ile Mehmet Akif'in hiçbir ilgisi yoktur. Mehmet Akif benim eserim diye kitaplarının hiçbirine bunu almamıştır. Meclis'te okunurken katılmamıştır. Bunu yazan iki kişidir. Münir Ertegün ve Yusuf Hikmet Bayur. Tacettin Dergahı'nda olmuştur.”

YALÇIN KÜÇÜK’ÜN HATALARI

Şimdi, Yalçın Küçük’ün öne sürdüğü iddialara tek tek yanıt verelim.

Mehmet Akif Ersoy’un şiir külliyatı olan Safahat’ta neden İstiklal Marşı yoktu?

Çünkü, İstiklal Marşı bir milletin kurtuluş mücadelesinin, haysiyet ve şeref mücadelesinin kanla yazılmış satırlarıydı. Milli Marş, artık bu milletin marşıydı. Mehmet Akif hem İstiklal Marşı’nı yazarken hem de sonrasında tarihin kırılma noktalarından birinin başrolü olduğunun bilincindeydi. Ve buna uygun olarak İstiklal Marşı, tüm eselerinden farklı bir anlamdaydı. Safahat’ta yer alması da yakışıksız olacaktı.

Yalçın Küçük’e göre bir marş “Korkma” diye başlamazdı.

Bu da Küçük’ün “Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı yazmadı” tezine delil gösterdiği unsurlardan biri…

Böyle bir delil olamayacağı gibi, İstiklal Marşı’nın da “Korkma” diye başlamasının tarihsel bir önemi vardı.

Öncelikle, İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği ve 1. İnönü Zaferi’nin kazanıldığı 1921 yılında kaleme alınmıştı.

İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, Yunanlılar… Ülkenin dört bir yanı kuşatma altındayken elbette bir korku vardı. Milli şairin yedi düvelin Türk insanının üstüne sindirmeğe çalıştığı korkuya karşı “Korkma” diyerek itirazla, inatla, dirençle başlaması kadar doğal ne olabilirdi.

Üstelik, Mehmet Âkif Ersoy'un desteği ile çıkarılan ve Millî Mücadele yıllarında öncü rol oynayan Sebîlürreşâd dergisinde İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy’un imzasıyla yayınlanmıştı.

Yalçın Küçük’ün İstiklal Marşı’nı yazan kişiler olarak adlarını açıkladığı Münir Ertegün ve Yusuf Hikmet Bayur’a bakalım.

Yusuf Hikmet Bayur, 1933–1934 yılları arasında İsmet İnönü tarafından kurulan hükûmette Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı olarak yer almıştı.

Yusuf Hikmet Bayur bugüne dek kitaplarında hiçbir kez İstiklal Marşı’nı tartışmaya açmamıştır. Mademki yazarıdır, yıllarca neden tek satır yazmamıştı.

Gelelim, Münir Ertegün’e…

Münir Ertegün, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde görev yapmış Türk diplomattır.

Aynı şekilde Münir Ertegün de tek bir gün İstiklal Marşı konusunda tek satır yazmamıştı.

Mehmet Akif Ersoy, 105 yıl öncesinden Türk milletine büyük bir ders daha veriyordu.

Milli bir meselede, hele ki Milli Marş’ta “ben” olmaz, “biz” olur!

Evet, İstiklal Marşımızı, Milli Marşımızı Türk milleti yazmıştır!