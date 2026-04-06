Trendyol Süper Lig'de oynanan derbi maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
TFF, derbi sonrası Yasin Kol'un notunu verdi... Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’ı Kerem Aktürkoğlu’nun son dakikada kaydettiği penaltı golüyle 1-0 mağlup etti; hakem kararları Beşiktaş cephesinde tartışma yarattı. TFF ise notunu verdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşmaya Yasin Kol’un gösterdiği penaltı damga vururken, Beşiktaş cephesinden de sert açıklamalar geldi.
Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı karşılaşma sonrası sert konuşmuştu. Adalı yaptığı açıklamada, "Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse..." demişti.
TAM NOT ALDI
HT Spor’da yer alan habere göre TFF kaynakları, derbinin orta hakemi Yasin Kol’a iyi bir not verileceğini belirtiyor.
Haberde Nene’ye ceza sahası dışında bir darbenin geldiği ancak pozisyonun içeride devam ettiği belirtildi.
IFAB kurallarına göre bu pozisyonun penaltı olduğu vurgulanırken, TFF’de görevli Portekizli hakem hocalarının pozisyonun penaltı olduğunu ve Yasin Kol’un iyi bir maç yönettiğini belirttiği aktarıldı.
Beşiktaş taraftarının beklentisinin aksine, bu haber şaşkınlıkla karşılandı.