TFF, derbi sonrası Yasin Kol'un notunu verdi... Kimse bunu beklemiyordu

Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı karşılaşma sonrası sert konuşmuştu. Adalı yaptığı açıklamada, "Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse..." demişti.