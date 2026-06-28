Kaynak: İHA

Elazığ’ın Pincirik köyünde bir çiftçi, arazide çalışırken Türkiye'de sadece tek bir türü yaşayan kum boa yılanına rastladı. Bulduğu yılanı yakalayan vatandaş, onu traktörünün kabinine bindirip bir süre birlikte yolculuk yaptı. Yol boyunca yılanla sohbet de eden çiftçi, bu ilginç gezintinin ardından hayvanı zarar görmeden doğal ortamına geri saldı.

Görüntülerde, çiftçinin yılana "Mal iyi, dil çıkarma biz seninle arkadaş olduk. Akıllı ol, birlikte takılacağız" dediği anlar izleyenleri gülümsetti.