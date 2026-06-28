Kaynak: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, TBMM Başkanlığı'na Özgür Özel'in Grup Başkanlığı görevinin sonlandırıldığı ve bu koltuğa Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığını ilettiği iddia edilmişti.

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

İddiaya dair CHP Sözcüsü Müslim Sarı X hesabı üzerinden yanıt verdi. Sarı, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Sarı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak’ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyid edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."