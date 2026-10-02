Yağış sonrası bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçların çamura saplandığı görüldü. Vatandaşlar, yol ve altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesini istedi.
İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda yağış sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
Yağmur Mazıdağı’nı çamura çevirdi: Araçlar yolda kaldı
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Yağış sonrası bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçların çamura saplandığı görüldü. Vatandaşlar, yol ve altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesini istedi.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su ve çamur birikintileri oluştu. Yumuşayan zeminde ilerleyemeyen bazı araçlar çamura saplanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yağış sonrası bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçların çamura saplandığı görüldü. Vatandaşlar, yol ve altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesini istedi.
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