Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi 726’ncı Sokak’ta meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 16 FL 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yağmur kazayı beraberinde getirdi: Çarptığı araçla birlikte ters döndü - Resim : 1

Araç park halindeki başka bir otomobile çarpıp savrularak ters döndü. Park halindeki araç da savrularak önündeki otomobile çarptı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yağmur kazayı beraberinde getirdi: Çarptığı araçla birlikte ters döndü - Resim : 2

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Yağmur kazayı beraberinde getirdi: Çarptığı araçla birlikte ters döndü - Resim : 4

Kazada 3 araçta hasar meydana gelirken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.