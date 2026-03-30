İhbar üzerine AFAD Hakkari İl Müdürü Erhan Kanat ve ekipleri olay yerine sevk edildi.

Zabıta ekipleri, tamamen çökme riski bulunan yapının çevresine güvenlik şeridi çekerek evi tahliye edip mühürledi.

AFAD yetkilileri, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek gerekli desteklerin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise mağdur ailenin başka bir eve yerleştirilmesi için destek olacaklarını ve bir yıllık kira yardımının karşılanacağını bildirdi.

Hasta olduğu ve herhangi bir işte çalışamadığı öğrenilen aile reisi Mevlit Bor da, hayırsever vatandaşlardan destek beklediğini dile getirdi.