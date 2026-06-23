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Kaynak: İHA

Bolu’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, doğadan koparılması ve toplanması yasak olan yabani salep toplayan 3 kişi yakalandı. Şüphelilere milyonları bulan idari para cezası kesildi.

Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Çamlık köyü kırsalında ortak denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında arazide bulunan 3 kişinin yasak olmasına rağmen yabani salep soğanı topladığı belirlendi.

TOPLANAN SALEPLERE EL KONULDU

Ekipler tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin yaklaşık 4,5 kilogram yabani salep topladığı tespit edildi. Ele geçirilen salepler, teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi.

Olayın ardından devreye giren Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem başlattı. "Biyoçeşitliliği tahrip etmek" gerekçesiyle 3 kişiye kişi başı 699 bin 245 lira olmak üzere toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulanması için tutanak düzenlendi.