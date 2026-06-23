Türkiye otomotiv sanayisinin lokomotif kenti Bursa, yeni bir dev yatırıma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve Mercedes Benz, Ford Otosan, Evobus, Daimler Truck, Alstom gibi küresel markaların tedarikçisi olan AKP Otomotiv, üretim altyapısını güçlendirmek için düğmeye bastı.
AKP Otomotiv’den dev yatırım: Mercedes ve Ford’a üretim yapıyor
Mercedes Benz, Ford Otosan, Evobus, Daimler Truck, Alstom gibi küresel markaların tedarikçisi olan AKP Otomotiv, üretim altyapısını güçlendirmek için düğmeye bastı.Gülsüm Hülya Sundu
Bursa Hakimiyet'ten Coşkun Saitoğlu'nun haberine göre; şirket tarafından Bursa Valiliği'ne sunulan 80 milyon 550 bin TL bedelli "Otomotiv Yan Sanayi Metal Parça Üretim Tesisine Kataforez (KTL) ve Toz Boyama Ünitesi İlavesi" projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen başlatıldı.
Bölge ekonomisine büyük ivme kazandırması beklenen projede, yeni bir bina inşa edilmesine gerek kalmadan mevcut fabrika içindeki alanlar değerlendirilecek.
Halihazırda oto kaporta sac parçaları, traktör kabini parçaları ve kalıp üretimi gerçekleştiren tesis, bu yeni yatırımla birlikte bünyesine 142,96 metreküp hacme sahip kataforez ve toz boya ünitesi ekleyecek.
Projenin en çarpıcı detayı ise üretim rakamlarında gizli. Mevcut durumda yıllık 1.642 ton sac parça üreten fabrikanın, yüzey işlem, kataforez kaplama ve toz boya proseslerinin devreye girmesiyle birlikte yıllık üretim kapasitesini 12.975 tona çıkarması hedefleniyor. Bu hamle, tesisin üretim hacminde tam 8 katlık tarihi bir sıçrama anlamına geliyor.
Kapasite artışı, beraberinde yeni iş kapılarını da aralıyor. İki vardiya sistemiyle hâlihazırda 150 kişiye istihdam sağlayan tesiste, projenin tamamlanmasıyla birlikte 100 kişilik ek personel alımı planlanıyor. Böylece fabrikadaki toplam çalışan sayısı 250'ye ulaşacak.
Bursa şehir merkezine 24 kilometre uzaklıktaki tesiste kurulacak yeni ünitede; sprey yağ alma, sıcak yağ alma, durulama, aktivasyon, çinko fosfat kaplama ve pasivasyon gibi ileri teknoloji yüzey işlem sistemleri kullanılacak.
Bu sistemler sayesinde otomotiv sektöründe kullanılan kritik metal parçaların korozyon direnci artırılarak, uluslararası kalite standartları en üst seviyeye taşınacak.