AKP Otomotiv’den dev yatırım: Mercedes ve Ford’a üretim yapıyor

Türkiye otomotiv sanayisinin lokomotif kenti Bursa, yeni bir dev yatırıma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve Mercedes Benz, Ford Otosan, Evobus, Daimler Truck, Alstom gibi küresel markaların tedarikçisi olan AKP Otomotiv, üretim altyapısını güçlendirmek için düğmeye bastı.