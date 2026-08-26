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Kaynak: Haber Merkezi

TFF, 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası maçları statüsünde yapılan değişikliği açıkladı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilecekleri belirtildi.

KADROYA YAZILAMAYAN İSİMLER KUPADA OYNAYABİLECEK

Kulüpler sözleşmeli olarak kadrolarında bulunan 14 yabancı oyuncunun tamamını Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. Kararın açıklanmasının ardından transfer edilecek oyuncular ise bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Öte yandan, yabancı oyuncu kuralı Süper Lig'de mevcut haliyle uygulanmaya devam edecek.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

(2) İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir.”