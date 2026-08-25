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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de oynanan karşılaşmaların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri duyurdu.

Süper Lig'de özellikle Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının ardından yapılan açıklamalar sevk raporuna damga vurdu.

BEŞİKTAŞ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından birden fazla gerekçeyle PFDK'ya gönderildi.

Siyah-beyazlı kulüp, "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca disipline sevk edildi.

Beşiktaş'ın maç sırasında ve sonrasında sosyal medya hesabından yayımladığı "2026/2027 sezonu başladı!" ve "Pozisyonlar farklı, sezonlar farklı, isimler farklı, kararlar hep aynı!" başlıklı videolar da sevk raporuna girdi.

Bu paylaşımlar ile maçın ardından yapılan diğer açıklamalar "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" kapsamında değerlendirilerek kulüp, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

SERDAL ADALI VE HAKAN DALTABAN DA LİSTEDE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da söz konusu paylaşımlar ve açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi kapsamında tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da kulübün YouTube hesabından yaptığı açıklamalarda yer alan ifadeler nedeniyle aynı maddeden tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

ERTUĞRUL DOĞAN'A HAKEM AÇIKLAMALARI NEDENİYLE SEVK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Doğan, Trabzonspor'un Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakem yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

TFF Hukuk Müşavirliği, bu açıklamaları "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" kapsamında değerlendirerek Ertuğrul Doğan'ı Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti.

KONYASPOR VE BAŞKAN ÖMER ATİKER DE PFDK'DA

Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 mağlup olan Konyaspor'un maç sonrasında resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da disiplin sevkine konu oldu.

Konyaspor, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya gönderildi.

Kulüp Başkanı Ömer Atiker de aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.

GALATASARAY VE ERZURUMSPOR'A TRİBÜN SEVKİ

Galatasaray'ın deplasmanda Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki kulüp de PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Erzurumspor FK ise bu iki gerekçenin yanı sıra "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

BACUNA TEDBİRLİ OLARAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Gaziantep FK forması giyen Juninho Bacuna, Eyüpspor karşılaşmasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle 24 Ağustos'tan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Aynı müsabakanın ardından hem Eyüpspor hem de Gaziantep FK, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.

KOCAELİSPOR-AMED MAÇININ ARDINDAN İKİ KULÜBE SEVK

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması da PFDK dosyasına girdi.

Kocaelispor; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline gönderildi.

ÇOK SAYIDA 1. LİG KULÜBÜ DE LİSTEDE

TFF'nin açıkladığı sevk raporunda 1. Lig'den de çok sayıda kulüp ve isim bulunuyor.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Er, maç sonundaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilirken, Batman Petrol Spor futbolcusu Mamadou Cissokho kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Ayrıca Fatih Karagümrük, Kayserispor, Muğlaspor, Antalyaspor, Sarıyer, Iğdır FK, Batman Petrol Spor, Boluspor, Pendikspor, Esenler Erokspor, Vanspor, Ankara Keçiörengücü, Manisa FK ve Mardin 1969 Spor'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp çeşitli gerekçelerle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin duyurduğu kararlar sevk niteliği taşırken, kulüp ve isimlere uygulanacak olası cezalar PFDK'nın yapacağı değerlendirmelerin ardından belli olacak.