Elon Musk’ın "video öncelikli platform" vizyonu doğrultusunda adımlar atmaya devam eden X (eski adıyla Twitter), içerik üretim sürecini baştan aşağı değiştirecek kritik bir güncellemeyi devreye soktu. Platformun ürün müdürü Nikita Bier tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, iOS uygulamasında tamamen yenilenen Video Düzenleyici ve Kaydedici (Video Editor and Recorder) arayüzü küresel olarak kullanıma sunuldu. Bu adım, özellikle başka platformlardan alınan "çalıntı" veya tekrar eden videoların görünürlüğünü azaltmayı ve X’e özel orijinal video üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

HARİCİ UYGULAMALARA SON: YEŞİL EKRAN VE ÇOK DİLLİ ALTYAZI GELDİ

Yeni video editörü, sadece temel kırpma ve süre ayarlama işlemlerinin çok ötesinde, üçüncü parti kurgu uygulamalarını aratmayacak gelişmiş özelliklerle donatıldı. Güncellemenin öne çıkan en büyük yenilikleri ise şunlar oldu:

Yeşil Ekran (Green Screen) Desteği: Kullanıcılar artık akıllı telefonlarının kamera rulosundaki bir fotoğrafı veya direkt olarak X üzerinde paylaşılan herhangi bir gönderiyi tek tıkla videolarına arka plan yapabilecekler. Sistem, arka planı otomatik olarak temizleyerek kullanıcının kendisini bu görsellerin üzerine yerleştirmesine olanak tanıyor.

Çok Dilli ve Özelleştirilebilir Altyazı: Kaydedilen veya yüklenen videolara birden fazla dilde altyazı (caption) eklenebilecek. Üstelik bu altyazıların yazı tipi, rengi ve tasarımı da tamamen isteğe göre özelleştirilebilecek.

X yönetimi, son dönemde video içeriklerin platformdaki toplam etkileşimin neredeyse yarısını oluşturduğunu belirtiyor. Ancak popüler hesapların büyük bölümünün geçmiş yıllara ait viral videoları yeniden paylaşması, platformun kendi özgün kimliğini gögeliyordu.

X Ürün Müdürü Nikita Bier, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "En büyük önceliklerimizden biri, içerik üreticilerine orijinal içerik oluşturmaları için gerekli araçları sağlamak ve bu üreticileri ödüllendirmektir" sözleriyle platformun yeni stratejisini net bir şekilde ortaya koydu. Tam entegre bu yapı sayesinde videolar, harici render süreçlerinde kalite kaybı yaşamadan doğrudan X'in yükleme ekranına aktarılarak zamandan büyük tasarruf sağlayacak.

ANDROID UYGULAMASI YENİDEN YAZILIYOR

Söz konusu yeni video düzenleme ve kayıt özellikleri şu an için yalnızca iOS kullanıcıları için aktif edilmiş durumda. Ancak Android kullanıcılarının da çok fazla beklemesi gerekmeyecek. Gelen bilgilere göre X, şu anda Android uygulamasını sıfırdan ve tepeden tırnağa yeniden inşa ediyor. Bu yenilenme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, gelişmiş video editörünün yakın zamanda Android platformuna da entegre edilmesi planlanıyor. Ayrıca yetkililer, önümüzdeki haftalarda video editörüne çok daha yeni kurgu araçlarının ekleneceğinin müjdesini verdi.