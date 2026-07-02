Yeni Xbox CEO'su Asha Sharma liderliğinde gerçekleşecek olan ve 6 Temmuz'da başlaması beklenen yeniden yapılandırma kapsamında, Arkane Studios'un kapatılması ve merakla beklenen Marvel's Blade oyununun iptal edilmesi masada bulunuyor.

Oyun dünyasının devlerinden Microsoft, küçülme ve yeniden yapılanma hamleleri doğrultusunda Xbox departmanında köklü bir operasyona girişiyor. Yeni Xbox CEO'su Asha Sharma ve İçerik Direktörü Matt Booty tarafından çalışanlara gönderilen iç notta, organizasyonun mevcut yapısıyla "sürdürülebilir olmadığı" ve "fazla genişlediği" itiraf edildi. Şirketin oyun vizyonunu derinden sarsacak bu süreç, oyun endüstrisindeki taşları yerinden oynatacak cinsten.

BEŞ DEV STÜDYO İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Yeniden yapılandırma planları kapsamında Microsoft; Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs ve efsanevi Dishonored serisi ile Deathloop'un arkasındaki Fransa merkezli Arkane Studios dahil olmak üzere toplam beş stüdyonun geleceğini masaya yatırdı. Yaklaşık 500 geliştiriciyi doğrudan etkileyecek olan bu süreçte, stüdyoların kapatılması ya da elden çıkarılarak satılması için alıcı arayışları sürüyor. Gelen bilgilere göre Compulsion Games çalışanlarına şimdiden yeni iş bakmaları yönünde tavsiyelerde bulunulurken, Ninja Theory ekibine de stüdyonun kapatılma veya devredilme aşamasında olduğu bilgisi iletildi.

MARVEL'S BLADE OYUNU İPTAL EDİLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Arkane Studios'un üzerinde çalıştığı ve Xbox'ın en büyük birinci parti kozlarından biri olması beklenen Marvel's Blade projesi, bütçe aşımı ve operasyonel gecikmeler nedeniyle iptal edilme tehlikesi yaşıyor. İlk olarak 2026 sonu için planlanan ancak daha sonra 2027 sonuna ertelenen proje hakkında iki yılı aşkın süredir resmi bir güncelleme yapılmaması, projenin tamamen rafa kaldırılma ihtimalini güçlendiriyor. Microsoft'un 2021 yılında ZeniMax medya grubunu 7,5 milyar dolara satın alarak bünyesine kattığı Arkane, geçtiğimiz yıl Austin stüdyosunun kapatılmasının ardından şimdi de tamamen yok olma riskiyle yüz yüze geldi.

OYUN ENDÜSTRİSİNDE YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Son yıllarda milyarlarca dolarlık bütçelerle Activision Blizzard King gibi devleri yutan Microsoft'un, satın alımlar sonrasında gittiği bu agresif kesintiler tüm oyun sektörünü sarsıyor. Oyun endüstrisinde 2023 yılında 10.500, 2024 yılında ise yaklaşık 14.600 kişi işini kaybetmişti. Microsoft ise 2024'te Xbox genelinde 1.900 kişiyi işten çıkardıktan sonra, 2025 yazında da 9.000 kişilik devasa bir tenkata gitmişti. Xbox'ın dış yapımcı ortaklarından IO Interactive gibi stüdyoların da bu bütçe kısıntılarından nasbini alarak personel azaltmak zorunda kaldığı belirtiliyor.