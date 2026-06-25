Oyun dünyasının dev ismi Xbox, sinema ve televizyon sektöründe taşları yerinden oynatacak devasa bir yayın hamlesi için kolları sıvadı. Son dönemde popüler oyunların dizi ve film uyarlamalarından elde edilen küresel başarıların ardından harekete geçen şirket, elindeki güçlü oyun kütüphanesini beyaz perdeye ve ekranlara taşımak için vites artırdı. Sektörün önde gelen yayınlarından Entertainment Weekly'nin paylaştığı bilgilere göre Xbox, şu anda 10'dan fazla dizi ve film projesi üzerinde aktif olarak çalışıyor. Bu hamle, önümüzdeki yıllarda sinema ve televizyon dünyasında Xbox yapımlarının ağırlığının ciddi şekilde hissedileceğini gösteriyor.

GİZLİ PROJELERDEN İLKİ SIZDI: SEA OF THIEVES BEYAZ PERDEYE GELİYOR

Söz konusu dev listedeki yapımların bir kısmı; "Fallout"un yeni sezonları, "Call of Duty" ve "Gears of War" gibi halihazırda duyurusu yapılmış veya yapım aşamasında olan tanıdık projelerden oluşuyor. Ancak listenin büyük bir bölümü, henüz resmi olarak ilan edilmemiş gizli yapımlardan meydana geliyor. Büyük bir gizlilikle yürütülen bu projelerden ilki ise sızdırıldı. Xbox'ın popüler açık dünya korsan temalı oyunu "Sea of Thieves", canlı aksiyon (live-action) sinema filmi olarak beyaz perdeye uyarlanıyor.

MARVEL YÖNETMENİ PROJENİN BAŞINA GEÇİYOR

"Sea of Thieves" filminin arkasındaki isim ise sinema dünyasının yakından tanıdığı bir yönetmen oldu. Marvel sinematik evreninin başarılı yapımlarından "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ve merakla beklenen "Spider-Man: Brand New Day" filmlerinin yönetmen koltuğunda oturan Destin Daniel Cretton, projenin yürütücü yapımcılığını üstlendi. Cretton'ın filmde yapımcılığın yanı sıra yönetmenlik yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

SIRADA DİĞER MİLYAR DOLARLIK XBOX EFSANELERİ Mİ VAR?

Xbox'ın elinde bulundurduğu devasa oyun ekosistemi, henüz açıklanmayan diğer projeler için de oyunseverlerin heyecanını zirveye çıkarıyor. Şirketin bünyesinde "Diablo", "The Elder Scrolls", "World of Warcraft" ve "Doom" gibi sinematik potansiyeli ve hikaye derinliği son derece yüksek olan milyar dolarlık dev seriler yer alıyor. Henüz resmi bir listenin kamuoyuyla paylaşılmamış olması, gizli tutulan diğer 10'a yakın projenin bu kült markalara ait olabileceği ihtimalini güçlü bir şekilde destekliyor.