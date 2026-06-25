Türkiye'nin önde gelen tarım kentlerinden Aydın, bu sezon da karpuz üretimiyle adından söz ettiriyor. Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen yoğun talebi karşılamak isteyen üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bostanlara girerek kesim işlemlerine başlıyor. Bu yıl hem rekolte hem de aroma bakımından üst seviyede ürün elde edilen kentte, meşhur Aydın karpuzunu satın almak isteyen pazarcı ve tüccarlar, kamyonlarını yükleyebilmek için tarlalarda saatlerce sıra bekliyor. Aydın karpuzunun kendine has tadı ve uzun raf ömrü nedeniyle bu bölgeyi tercih ettiklerini belirten alıcılar, tüketici talebinden son derece memnun olduklarını dile getiriyor.
Aydın'da karpuz hasadı başladı: Alıcılar tarlada kuyruğa girdi
Çukurova'nın ardından Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da hasat telaşı başlarken, yüksek rekolte ve ürün kalitesi hem üreticinin hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüccarların yüzünü güldürdü.Kaynak: İHA
HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN BEKLENEN REKOLTE YAKALANDI
Hava muhalefeti nedeniyle bu yıl hasat döneminin yaklaşık 10 gün geciktiğini ancak verimin oldukça yüksek olduğunu ifade eden karpuz üreticisi İsa Günlü, üretim sürecine dair şu bilgileri paylaştı:
"Kızılcaköy Mahallesi, dağ yapısına yakınlığı sebebiyle karpuz yetiştiriciliğine son derece elverişli bir toprak yapısına sahip. Bu yıl 5 Mart itibarıyla fidelerimizi toprakla buluşturduk ve bölgede ilk kez örtü altı (sera) yöntemi uyguladık. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları ve yağışlar nedeniyle hasadımız tahminimize göre biraz saptı ancak tonaj bazında beklentilerimiz fazlasıyla karşılandı; dönüm başına 9 tona yakın bir verim elde ettik. Bu yıl çok güzel bir aroma ve kalite yakaladık. Geçen yıla oranla ekim alanlarının daha dengeli olması piyasadaki arz-talep dengesini korudu. Fiyatlar şu an çiftçinin yüzünü güldürecek seviyede seyrediyor."
ÜRETİCİ DE TÜCCAR DA FİYATLARDAN MEMNUN
Yaklaşık 26 yıldır karpuz ticaretiyle uğraşan Tosun Demir ise Aydın'ın yerli karpuz hasadına ayın 19'u itibarıyla başladıklarını belirterek, Ege'nin kavurucu sıcaklarından etkilenmemek adına mesaiye sabah 05.30'da başladıklarını söyledi. Bir gün önceden aldıkları siparişleri hazırlayarak Türkiye'nin dört bir yanına sevk ettiklerini ifade eden Demir, tarladaki fiyatlar ve pazar dengesi hakkında şöyle konuştu:
MÜŞTERİNİN TERCİHİ YÜKSEK KALİTELİ ÇEŞİTLER
"Bölgede hem dayanıklılığı hem de lezzetiyle öne çıkan 'starburst' çeşidi karpuzu tercih ediyoruz. Tüketiciler bu çeşitten oldukça memnun. Akdeniz bölgesinin ardından en erken hasadın yapıldığı yer Aydın merkezidir. Şu an tarlada karpuzun kilogramı 14-15 TL bandından sarılıyor. Bu fiyatların bu şekilde istikrarlı devam etmesi hem üretici, hem tüccar hem de esnaf için en sağlıklı senaryodur. Elbette bu ürünün nakliyesi, işçiliği, vergileri, stopajı ve market işletme giderleri gibi ciddi yan maliyetleri bulunuyor. Dolayısıyla tarladan 14-15 TL'ye çıkan bir karpuzun büyük şehirlerdeki tezgahlarda ve marketlerde 25-30 TL bandında satışa sunulması son derece makul ve normaldir."