Aydın'da karpuz hasadı başladı: Alıcılar tarlada kuyruğa girdi

MÜŞTERİNİN TERCİHİ YÜKSEK KALİTELİ ÇEŞİTLER

"Bölgede hem dayanıklılığı hem de lezzetiyle öne çıkan 'starburst' çeşidi karpuzu tercih ediyoruz. Tüketiciler bu çeşitten oldukça memnun. Akdeniz bölgesinin ardından en erken hasadın yapıldığı yer Aydın merkezidir. Şu an tarlada karpuzun kilogramı 14-15 TL bandından sarılıyor. Bu fiyatların bu şekilde istikrarlı devam etmesi hem üretici, hem tüccar hem de esnaf için en sağlıklı senaryodur. Elbette bu ürünün nakliyesi, işçiliği, vergileri, stopajı ve market işletme giderleri gibi ciddi yan maliyetleri bulunuyor. Dolayısıyla tarladan 14-15 TL'ye çıkan bir karpuzun büyük şehirlerdeki tezgahlarda ve marketlerde 25-30 TL bandında satışa sunulması son derece makul ve normaldir."