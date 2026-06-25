Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım

UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım

UEFA, mali inceleme sürecinin ardından Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro para cezası ve mali disiplin uyarısı verme kararı aldı. Kararın 26 Haziran'da kulübe tebliğ edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım - Resim: 1

Fenerbahçe'nin UEFA ile yürüttüğü mali denetim sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım - Resim: 2

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), sarı-lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezası verilmesine karar verdi.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım - Resim: 3

Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu detayı
Haberde, UEFA'nın ocak ayında Fenerbahçe'de gerçekleştirdiği mali incelemede, Jose Mourinho ve Diego Carlos'un sözleşmelerinde harcama limitlerinin aşıldığının tespit edildiği öne sürüldü.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım - Resim: 4

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu transferinde de UEFA talimatlarına aykırı uygulamalar belirlendiği, bu nedenle kulüpten yazılı savunma istendiği aktarıldı.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım - Resim: 5

Kararın cuma günü bildirilmesi bekleniyor
İddiaya göre UEFA'nın aldığı kararın 26 Haziran Cuma günü Fenerbahçe Kulübü'ne resmen tebliğ edilmesi bekleniyor.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım - Resim: 6

Haberde, sarı-lacivertli kulübün daha önce UEFA'nın talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde revizyona gittiği ve oyuncunun beş yıllık ücret planlamasının yeniden düzenlendiği belirtildi.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım - Resim: 7

Şartlı ceza uygulanabilir
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 7,5 milyon euroluk cezanın yaklaşık 2 milyon euroluk kısmı kesin para cezası olarak uygulanacak. Kalan 5,5 milyon euroluk bölüm ise şartlı ve ertelenmiş ceza kapsamında değerlendirilecek.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım - Resim: 8

Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3-4 sezon boyunca UEFA ile yapılacak mali uzlaşma anlaşmasının şartlarını yerine getirmesi halinde bu bölüm tahsil edilmeyecek. Aksi durumda ise söz konusu tutarın kulübün Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerden kesileceği ifade edildi.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım - Resim: 9

Mali disiplin süreci başlayacak
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin UEFA ile 3 ila 4 sezonluk bir uzlaşma anlaşması imzalamasının beklendiği, bu süreçte kulübün maaş bütçesi, transfer harcamaları ve finansal yapısının UEFA tarafından yakından takip edileceği öne sürüldü.

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