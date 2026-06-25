UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım

Şartlı ceza uygulanabilir

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 7,5 milyon euroluk cezanın yaklaşık 2 milyon euroluk kısmı kesin para cezası olarak uygulanacak. Kalan 5,5 milyon euroluk bölüm ise şartlı ve ertelenmiş ceza kapsamında değerlendirilecek.