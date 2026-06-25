Fenerbahçe'nin UEFA ile yürüttüğü mali denetim sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk yaptırım
UEFA, mali inceleme sürecinin ardından Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro para cezası ve mali disiplin uyarısı verme kararı aldı. Kararın 26 Haziran'da kulübe tebliğ edilmesi bekleniyor.Kaynak: Diğer
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), sarı-lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezası verilmesine karar verdi.
Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu detayı
Haberde, UEFA'nın ocak ayında Fenerbahçe'de gerçekleştirdiği mali incelemede, Jose Mourinho ve Diego Carlos'un sözleşmelerinde harcama limitlerinin aşıldığının tespit edildiği öne sürüldü.
Ayrıca Kerem Aktürkoğlu transferinde de UEFA talimatlarına aykırı uygulamalar belirlendiği, bu nedenle kulüpten yazılı savunma istendiği aktarıldı.
Kararın cuma günü bildirilmesi bekleniyor
İddiaya göre UEFA'nın aldığı kararın 26 Haziran Cuma günü Fenerbahçe Kulübü'ne resmen tebliğ edilmesi bekleniyor.
Haberde, sarı-lacivertli kulübün daha önce UEFA'nın talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde revizyona gittiği ve oyuncunun beş yıllık ücret planlamasının yeniden düzenlendiği belirtildi.
Şartlı ceza uygulanabilir
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 7,5 milyon euroluk cezanın yaklaşık 2 milyon euroluk kısmı kesin para cezası olarak uygulanacak. Kalan 5,5 milyon euroluk bölüm ise şartlı ve ertelenmiş ceza kapsamında değerlendirilecek.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3-4 sezon boyunca UEFA ile yapılacak mali uzlaşma anlaşmasının şartlarını yerine getirmesi halinde bu bölüm tahsil edilmeyecek. Aksi durumda ise söz konusu tutarın kulübün Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerden kesileceği ifade edildi.
Mali disiplin süreci başlayacak
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin UEFA ile 3 ila 4 sezonluk bir uzlaşma anlaşması imzalamasının beklendiği, bu süreçte kulübün maaş bütçesi, transfer harcamaları ve finansal yapısının UEFA tarafından yakından takip edileceği öne sürüldü.