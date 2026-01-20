Real Madrid'de İspanya Süper Kupa Finali'nin Barcelona'ya kaybedilmesinin ardından görevine son verilen Xabi Alonso kariyerine ara vermeyi planlıyor.

MARCA: XABI ALONSO BİR SÜRE TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK

Marca'nın haberine göre, Xabi Alonso Real Madrid sonrası kafasını dinlemek için bir süre takım çalıştırmayı düşünmüyor.

LIVERPOOL TEKLİFİ ALONSO'YU GERİ DÖNDÜREBİLİR

Haberde ayrıca 44 yaşındaki İspanyol teknik adamı yalnızca eski kulübü Liverpool'un bu kararından vazgeçirebileceği belirtiliyor.

Eğer Liverpool teknik direktörlük teklifinde bulunursa, Xabi Alonso'nun kulübü çok sevmesinden dolayı bunu hemen bunu kabul ederek takımın başına geçeceği ifade edildi.

REAL MADRID'DE MAÇ BAŞINA 2.24 PUAN ORTALAMASI

Real Madrid'de toplam 34 maçta görev yapan Xabi Alonso maç başına 2.24 puan ortalaması yakaladı.