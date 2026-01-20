Yeniçağ Gazetesi
20 Ocak 2026 Salı
Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor

Brand Finance uluslararası marka değerleme kuruluşu, "Global 500 - Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026" raporunu yayımladı.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor

TÜRK MARKALARI LİSTERE GİREMEDİ

Listenin en son sırasında bulunan markanın değerinin 5,2 milyar dolar olduğunu vurgulayan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, şunları kaydetti:
"Bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Ayrıca, son 10 yılda en değerli Türk markası ile küresel sıralamada en alt sırada yer alan marka arasında değer farkı gittikçe açılmaktadır. Başka bir deyişle, ülkeler markaları ile zenginleşiyor, Türkiye'nin de markalaşmayı öncelemesi gerekiyor."

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 2

Sıralamaya göre dünyanın en yüksek marka değerine sahip ilk 20 marka şöyle sıralanıyor..

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 3

APPLE

Listenin zirvesinde bulunan Apple'ın marka değeri 607,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tutar, şirketin donanım satışları, hizmet gelirleri ve entegre ekosisteminin yüksek kârlılık oranları dikkate alınarak tespit edildi.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 4

MİCROSOFT

Yazılım, bulut hizmetleri ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren Microsoft, 565,3 milyar dolar marka değerine erişti. Azure platformunun performansı, kurumsal çözümler ve yapay zeka odaklı yatırımların ticari sonuçları bu yükselişte belirleyici rol oynadı.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 5

GOOGLE

Alphabet grubuna bağlı Google, 433,1 milyar dolar marka değeriyle ilk üç sıraya yerleşti. Değer, arama motoru pazarındaki lider konum, Android işletim sistemi ekosistemi ve YouTube üzerinden elde edilen reklam gelirlerine bağlı olarak belirlendi.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 6

AMAZON

E-ticaret ile bulut bilişimde öne çıkan Amazon'un marka değeri yaklaşık 380 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. AWS biriminin yüksek kârlılığı ile küresel lojistik altyapısının verimliliği değerlendirmede temel alındı.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 7

NVIDIA

Yapay zeka çip talebindeki küresel artış sayesinde yarı iletken üreticisi NVIDIA, 87,9 milyar dolar marka değerine ulaştı. Veri merkezi çözümleri ve GPU teknolojisindeki üstünlüğü bu sonucun ana etkenleri arasında yer aldı.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 8

TİKTOK

ByteDance'e ait platform TikTok, sosyal medya kategorisinde 105,8 milyar dolar marka değeriyle dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Kullanıcı etkileşim süresi ve video reklam pazarındaki pay artışı finansal gücün temel dayanakları oldu.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 9

WALMART

Dünya çapındaki perakende lideri Walmart, 137,2 milyar dolar marka değeriyle konumunu korudu. Fiziksel mağazalar ile online satış kanallarının entegrasyonu sayesinde sağlanan operasyonel etkinlik bu değere katkı sağladı.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 10

SAMSUNG

Güney Kore merkezli Samsung'un marka değeri 110,6 milyar dolar olarak açıklandı. Yarı iletken üretimi, tüketici elektroniği ürünleri ve mobil cihazlardaki çeşitlendirilmiş gelir kaynakları değerlendirmede etkili oldu.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 11

FACEBOOK

Meta Platforms'un ana sosyal ağı Facebook, 91,5 milyar dolar marka değerini sürdürdü. Geniş kullanıcı verisi tabanı ile dijital reklamcılıkta sağlanan yüksek etkileşim oranları hesaplama kriterleri arasında yer aldı.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 12

STATE GRİD

Çin'in elektrik iletim ve dağıtım alanındaki kamu şirketi State Grid, 85,6 milyar dolar marka değeriyle enerji sektörünün en üstünde konumlandı. Akıllı şebeke projeleri ve yüksek gerilim teknolojilerindeki pazar hakimiyeti bu sonucu yansıttı.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 13

DEUTSCHE TELEKOM

Avrupa'nın önde gelen telekom operatörü Deutsche Telekom, 85,3 milyar dolar marka değerine sahip. Özellikle ABD'deki T-Mobile iştiraki üzerinden elde edilen büyüme ve müşteri sadakati bu değerde önemli paya sahip.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 14

INDUSTRİAL AND COMMERCİAL BANK OF CHİNA (ICBC)

Dünyanın en büyük bankalarından ICBC, 79,1 milyar dolar marka değeriyle sıralamada yer aldı. Kurumsal kredi hizmetleri, bireysel bankacılık ve uluslararası varlık yönetimi kapasitesi bu değerin temel kaynakları arasında gösterildi.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 15

INSTAGRAM

Meta'ya bağlı Instagram'ın marka değeri 79,9 milyar dolara yükseldi. Reklam gelirlerindeki artış ve içerik üreticilerine yönelik yeni monetizasyon modellerinin başarısı büyümenin ana unsurları olarak öne çıktı.

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor - Resim: 16

Listenin geri kalanı...

