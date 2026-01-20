Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı: Apple tahtını kimseye bırakmıyor

TÜRK MARKALARI LİSTERE GİREMEDİ

Listenin en son sırasında bulunan markanın değerinin 5,2 milyar dolar olduğunu vurgulayan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, şunları kaydetti:

"Bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Ayrıca, son 10 yılda en değerli Türk markası ile küresel sıralamada en alt sırada yer alan marka arasında değer farkı gittikçe açılmaktadır. Başka bir deyişle, ülkeler markaları ile zenginleşiyor, Türkiye'nin de markalaşmayı öncelemesi gerekiyor."