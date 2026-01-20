Muş'ta bellerine ip bağlayarak çatı temizlediler: İşte Türkiye'nin iş sağlığı raporu

İş sağlığı ve güvenliği eksikliğinden kaynaklanan işçi ölümlerinde ise yaş grupları da dikkat çekici. 18 yaş altı 94 çocuk işçi ölümü meydana gelirken, raporda en sık ölüm 874 kişi ile 30-49 yaş arasında görüldü.

14 yaş ve altı 26 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 68 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 382 işçi,

30-49 yaş arası 874 işçi,

50-64 yaş arası 558 işçi,

65 yaş ve üstü 126 işçi,

Yaşını bilinmeyen 71 işçi hayatını kaybetti…