Türkiye'de işçi ölümleri her geçen gün artıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda denetimlerin eksik kalması ve işçi sağlığının yeterince önemsenmemesinin bedeli ağır oluyor. Son olarak olarak Muş'ta bellerine ip bağlayarak çatıda biriken karları temizleyen işçilerin görüntüleri kamuoyuna yansımıştı.
Muş'ta bellerine ip bağlayarak çatı temizlediler: İşte Türkiye'nin iş sağlığı raporu
Anadolu Ajansı'nın yayımladığı fotoğraflarda ortaya çıkan "Muş'ta bellerine ip bağlayarak çatılardaki buzları temizleyen işçilerin görüntüsü" akıllara iş sağlığı güvenliğini getirdi. İş sağlığı ve güvenliğine uyulmamasından kaynaklanan ölümlerin sayısı, İSİG raporlarında ortaya çıktı.Aykut Metehan
Binaların çatılarına çıkarak biriken karları temizleyen işçiler, güvenlik ünlemi olarak bellerine bağladıkları ipin diğer ucunu da binanın kolonlarına sabitlemişlerdi.
Gerekli ve yeterli tedbirleri almadan çatı temizliği yapan işçilerden biri olan İbrahim Demirel, "Çatılarda biriken karların kazalara neden olmaması için temizlik çalışması yürütüyoruz" dese de asıl tehlikenin kendisine çok yakın olduğunun farkında bile değildi.
Bu görüntüler sonrası akıllara Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin eksiklikleri sebebiyle kaynaklanan ölümler geldi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 2025 yılında en az 2 bin 105 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
2025 yılında işçi ölümlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:
İnşaat, Yol işkolunda 493 işçi
Tarım, Orman işkolunda 414 emekçi (183 işçi ve 231 çiftçi)
Taşımacılık işkolunda 272 işçi
Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 144 emekçi
Belediye, Genel İşler işkolunda 125 işçi
Metal işkolunda 108 işçi
Konaklama, Eğlence işkolunda 103 işçi hayatını kaybetti
İş Sağlığı ve Güvenliği kaynaklı işçi ölümlerinin sektörel daığılımı ise şöyle:
Sanayi sektöründe 691 işçi,
İnşaat sektöründe 521 işçi,
Hizmet sektöründe 478 işçi,
Tarım sektöründe 415 işçi hayatını kaybetti…
İSİG raporlarında ortaya çıkan,2025 yılına ilişkin işçi ölümlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:
Trafik, Servis Kazası nedeniyle 466 işçi;
Ezilme, Göçük nedeniyle 374 işçi;
Yüksekten Düşme nedeniyle 354 işçi;
Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 299 işçi;
Elektrik Çarpması nedeniyle 95 işçi;
Şiddet nedeniyle 92 işçi;
İntihar nedeniyle 89 işçi;
Patlama, Yanma nedeniyle 81 işçi;
Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 65 işçi;
Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 45 işçi;
Kesilme, Kopma nedeniyle 8 işçi;
Diğer nedenlerden dolayı 137 işçi hayatını kaybetti…
İş sağlığı ve güvenliği eksikliğinden kaynaklanan işçi ölümlerinde ise yaş grupları da dikkat çekici. 18 yaş altı 94 çocuk işçi ölümü meydana gelirken, raporda en sık ölüm 874 kişi ile 30-49 yaş arasında görüldü.
14 yaş ve altı 26 çocuk işçi,
15-17 yaş arası 68 çocuk/genç işçi,
18-29 yaş arası 382 işçi,
30-49 yaş arası 874 işçi,
50-64 yaş arası 558 işçi,
65 yaş ve üstü 126 işçi,
Yaşını bilinmeyen 71 işçi hayatını kaybetti…
2025 yılında işçi ölümlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 138 kadın işçi ve 1967 erkek işçi hayatını kaybetti…