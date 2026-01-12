Real Madrid İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybedilen El Clasico sonrası teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırma kararı aldı.

XABI ALONSO'NUN YERİNE ARBELOA GÖREVE GETİRİLDİ

Eflatun Beyazlılar, Xabi Alonso'nun yerine ise teknik direktörlük görevine bir başka eski futbolcusu Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

'REAL MADRID HER ZAMAN ONUN EVİ OLACAKTIR'

İspanyol ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid CF, kulüp ve Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma ile kendisinin A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verildiğini duyurur.

Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olduğu ve kulübümüzün değerlerini her zaman temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır.

Kulübümüz, Xabi Alonso'ya ve tüm teknik ekibine bu süreçteki çalışmaları ve özverileri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında kendilerine başarılar diler."

ANCELOTTI'DEN GÖREVİ DEVRALMIŞTI

Geçtiğimiz Mayıs ayında kulübün efsaneleşen teknik direktörlerinden Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, göreve uzun yıllar eflatun-beyazlı formayı terletmiş olan Xabi Alonso'yu getirmişti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'i tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan; Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda da zafere uzanan Xabi Alonso ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.