Kademeli emeklilik yeniden gündemde
2026 yılı yaklaşırken kademeli emeklilik tartışmaları yeniden alevlendi. Özellikle EYT’den yararlanamayan ve 2000 sonrası sigortalı olan çalışanlar, olası bir düzenleme için Meclis’i yakından izliyor.
Kademeli emeklilikte son durum: 2026’da beklenti arttı
EYT dışında kalan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik için Meclis’ten gelecek olası adımı bekliyor. 2026’ya girilirken beklentiler artsa da hükümet cephesi temkinli mesajlar veriyor.
Kademeli emeklilik yeniden gündemde
Kademeli emeklilik ne anlama geliyor?
Kademeli emeklilik, sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim şartlarının daha esnek hale getirilmesini öngören bir model olarak tanımlanıyor. Amaç, mevcut sisteme göre daha erken emekliliğin önünü açmak.
Kimler umut bağlıyor?
Bu düzenleme en çok, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan ve EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar tarafından talep ediliyor. Bu kesim, kendileri için oluşan farkın adaletsiz olduğunu savunuyor.
Meclis’e sunulan teklif beklentiyi artırdı
CHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi, kademeli emeklilik tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.
Teklifte ne öneriliyor?
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 1999–2008 arası sigortalı olanların kademeli emeklilikten yararlanmasını, esnaf ve memurlar için prim gününün düşürülmesini önerdi.
“Adaletsizlik oluştu” vurgusu
Akay, 1999 öncesi ve sonrası arasında oluşan prim ve yaş farkının ciddi bir eşitsizlik yarattığını savundu. Ancak bu teklif bugüne kadar Meclis gündemine alınmadı.
Uzmanlardan temkinli yorumlar
Ekonomi ve sosyal güvenlik yazarları, taleplerin arttığını ancak sosyal medyada dolaşan “kesin tarih” iddialarına temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.
Hükümet cephesi ne diyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik planlanmadığını ve mevcut şartların süreceğini açıklamıştı.
Seçimler belirleyici olabilir mi?
Sosyal güvenlik uzmanlarına göre kademeli emeklilik şu an hükümet gündeminde değil. Ancak EYT sürecine benzer bir gelişme, ilerleyen yıllarda ve özellikle seçim dönemlerinde yaşanabilir.
2026’da tablo değişir mi?
Özetle 2026 itibarıyla kademeli emeklilik için atılmış somut bir adım bulunmuyor. Ancak artan toplumsal baskı ve siyasi takvim, konunun tamamen kapanmadığını gösteriyor.