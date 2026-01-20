Türkiye'de alışveriş merkezi (AVM) ekosistemi, yüksek faiz oranları ve artan maliyetlerin etkisiyle stratejik bir kabuk değişimine gidiyor.

Sektörde artık "topraktan projeler" dönemi yerini mevcut yapıların modernize edildiği, büyütüldüğü ve el değiştirdiği yeni bir sürece bırakıyor.

"SIFIRDAN GELİŞTİRMEK ÇOK ZOR"

Ece Türkiye Eş Genel Müdürü ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, sektörün içinde bulunduğu mali tabloyu şu sözlerle özetledi:

“Yeniden, topraktan sıfırdan AVM geliştirmek çok zor. Finansal kaynaklar kısıtlı; projeleri ancak öz sermaye ile yapabiliyorsunuz. Bu yüzden önümüzdeki 5 sene AVM sektörü el değiştirme, dönüştürme ve büyütme olarak devam edecek.”

TURİST HARCAMALARI GERİLİYOR, CİROLAR ENFLASYONA TAKILIYOR

Sektördeki değişim sadece finansman kaynaklı değil. Ece Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel’in paylaştığı verilere göre, perakendeciler için kritik öneme sahip olan turist satışlarında yüzde 25’lik bir düşüş gözlenirken, AVM ciroları son iki yıllık süreçte enflasyon rakamlarının gerisinde kaldı.

ATIL ALANLAR YAŞAM MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Yeni ruhsat süreçleri yerine mevcut alanların verimli kullanılmasına odaklanan sektörde, borçlu veya kullanılmayan binalar büyük yatırım grupları tarafından devralınıyor. Bu kapsamda pandemide kapanan bir merkez, Akpolat Ailesi’nin yatırımıyla yeniden hayata dönecek. Adana’da 2026 sonunda açılması planlanan Adapalm AVM’nin ise yaklaşık 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor.

Türkiye’de AVM sektörü, önümüzdeki 5 yıl boyunca sadece alışverişe değil, "yaşam merkezi" konseptine odaklanan dönüşüm hamleleriyle yoluna devam edecek.