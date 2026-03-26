Dünya genelinde X (Twitter) ve Grok kullanıcıları erişim problemleri yaşıyor. Akış yenilenemiyor, mesajlar gönderilemiyor ve giriş hataları rapor ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ve bünyesindeki yapay zeka aracı Grok, bugün sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde ciddi erişim aksaklıklarıyla gündemde. Türkiye'deki kullanıcıların da dahil olduğu geniş bir kitle; ana sayfanın güncellenememesi, ileti gönderiminde yaşanan başarısızlıklar ve oturum açma hataları gibi teknik problemlerle karşı karşıya kalıyor.

Bununla birlikte Downtetector'un verilerine göre, Elon Musk'un sahibi olduğu uygulamanın yapay zeka platformu Grok'a da erişim problemleri yaşandığı rapor ediliyor.