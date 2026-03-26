X çöktü mü? Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşadı? 26 Mart’ta neden akış yenilenmiyor?

X platformunda yaşanan erişim sorunları, 26 Mart 2026 tarihinde milyonlarca kullanıcının ana sayfa akışında sıkıntı yaşamasıyla gündeme oturdu.
X platformunda 26 Mart 2026’da küresel erişim sorunları yaşandı. Milyonlarca kullanıcı ana akış ve gönderi yüklenmesinde sıkıntı çekti. Sorun kısa sürede düzelse de birçok kişi hâlâ önbellek temizleme gibi çözümler arıyor.
Küresel çapta rapor edilen bağlantı hataları sonrası, gözler sosyal medya platformunun altyapı sağlayıcılarına çevrildi ve birçok kullanıcı giriş veya yüklenme sorunlarıyla karşılaştı.
Sosyal medya platformu X’te bugün yaşanan bağlantı problemleri, hem mobil uygulama hem de masaüstü sürüm kullanıcılarını etkiledi.
Sabah saatlerinden itibaren artan şikayetler, gönderilerin yüklenmemesi, direkt mesajların iletilememesi ve akışın yenilenmemesi noktasında yoğunlaştı.
X ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcıların büyük bölümü, akışlarını yenilediklerinde “zaman akışına hoş geldin” mesajıyla karşılaşıyor ancak gönderileri göremiyor. “X çöktü mü” soruları sosyal medyanın gündemine otururken, gözler erişim sağlayıcılara çevrilmiş durumda.
X NEDEN AÇILMIYOR?
Platformun sahibi Elon Musk ve X mühendislik ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Teknoloji uzmanları, bu ölçekteki kesintilerin genellikle bulut sunucu güncellemeleri, API entegrasyon hataları veya geçici altyapı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor.
AKIŞ YENİLENMİYOR VE MEDYALAR YÜKLENMİYOR HATASI
Sorun düzeldikten sonra dahi X uygulamasında profilinize girebiliyor ancak gönderileri göremiyorsanız, bu durum genellikle önbellek verilerinden kaynaklanıyor olabilir.
Kullanıcıların şu adımları denemesi öneriliyor:
• Uygulamanın güncel olup olmadığını App Store veya Google Play Store üzerinden kontrol edin.
• Cihaz ayarlarından X uygulamasının “önbelleğini temizle” seçeneğini kullanın.
• Tarayıcı üzerinden x.com’a giriş yaparak sorunun sadece mobil uygulamada olup olmadığını test edin.
• Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yaparak bağlantı stabilitesini kontrol edin.
X, eski adıyla Twitter olan popüler bir sosyal medya platformudur.
X Nedir?
Tam adı ve geçmişi: 2006 yılında Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass tarafından kurulan mikroblogging (kısa mesajlaşma) ve sosyal ağ platformu.
2022’de Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alındıktan sonra, 2023 Temmuz’unda resmi olarak Twitter adını bırakıp X olarak yeniden markalandı. Artık şirketin adı da X Corp. olarak geçiyor.
Platformun adresi x.com’dur (twitter.com da hâlâ yönlendirme yapıyor).
Ne işe yarar?
Kullanıcılar kısa metinler (eski adıyla “tweet”), fotoğraf, video, ses ve link paylaşır. Gerçek zamanlı haber takibi,
Fikir ve görüş alışverişi,
Canlı tartışmalar,
Takip ettiğiniz kişilerden anlık güncellemeler almak için kullanılır.
Elon Musk’ın vizyonuyla X, sadece bir sosyal medya olmaktan öte “her şey uygulaması” (super app) haline getirilmeye çalışılıyor. İleride ödeme sistemleri, alışveriş, uzun video gibi birçok özelliği bünyesinde barındırması hedefleniyor.Kısaca:
X = Eski Twitter.
Hâlâ aynı mantıkla çalışıyor ama isim, logo (mavi kuş yerine siyah X) ve bazı özellikleri değişti.Önceki mesajlarında bahsettiğin “X çöktü mü, X neden açılmıyor” gibi sorunlar da bu platformdaki erişim ve teknik kesintilerle ilgili oluyor.