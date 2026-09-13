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Crystal Palace'tan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımda beklenen istikrarı yakalayamadı. Daha sonra Olympique Lyon ve MLS ekibi Charlotte FC formalarını kiralık olarak giyen Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

Temmuz 2026'dan bu yana kulüpsüz olan Zaha'nın kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

KENDİNİ MALAGA'YA ÖNERDİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Wilfried Zaha, kendisini İspanya LaLiga ekiplerinden Malaga'ya önerdi. Bonservisinin elinde olması nedeniyle 33 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödenmesi gerekmiyor.

Zaha'nın yanı sıra Meksika ekibi Monterrey ile sözleşmesi sona eren Anthony Martial'in de Malaga'nın gündeminde olduğu aktarıldı.

YOUNG BOYS İDDİASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Zaha'nın adı kısa süre önce İsviçre ekibi Young Boys ile de anılmıştı. Africafoot'un iddiasına göre İsviçre temsilcisi, deneyimli futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Tarafların maaş konusunda anlaşmaya varması halinde Zaha'nın kariyerine Young Boys'ta devam edebileceği ileri sürülmüştü. Son olarak Malaga iddiasının ortaya çıkmasıyla Fildişi Sahilli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı yeniden merak konusu oldu.