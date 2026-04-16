Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılan Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık süreci ve kulüpten ayrılığı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'BİRAZ İHANETE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM'

İsrail basınına konuşan Wilbekin, ayrılık sürecini değerlendirerek, “İhanet güçlü bir kelime ama biraz öyle hissediyorum. Bir kontratım vardı, bana para ödediler ama ben karşılığını veremedim. Bana ciddi bir para ödendi, ben de sahada bunun karşılığını vermek istiyordum.” dedi.

Tecrübeli oyuncu, kulübün kendi çıkarlarını düşündüğünü anladığını da belirterek, “Onlar kendileri için en iyisini yapmak zorundaysa, ben de kendim için en iyisini yapmak zorundayım.” ifadelerini kullandı.

'SAĞLIĞIMIN ÖNCELİK OLMADIĞINI HİSSETTİM'

Wilbekin, teknik ekiple son dönemde ilişkilerinin iyi olmadığını söyleyerek, “Fenerbahçe’ye karşı büyük bir sevgim var, harika bir kulüp. Ancak sağlığımın onların önceliği olmadığını hissettim. Bu da bir gerginlik yarattı.” dedi.

Ayrılık fikrini ilk olarak menajerinden duyduğunu aktaran yıldız oyuncu, o süreçte ayrılmanın kendisi için doğru karar olduğunu düşündüğünü söyledi.

'BENİ OYNAMAYA ZORLAYACAKLARDI'

Sakatlıktan dönüş dönemine değinen Wilbekin, “Kalsaydım beni oynamaya zorlayacaklarını biliyordum. Sakatlık döngüsünden çıkabilmek için ayrılık benim için en doğru seçenekti.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe Beko’nun önemli parçalarından biri olan Wilbekin’in sözleşmesi birkaç hafta önce feshedilmişti.

Şu anda serbest oyuncu konumunda bulunan deneyimli guardın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.