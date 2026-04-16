Yeniçağ Gazetesi
16 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Spor Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale yükseldi. Ukrayna ekibi yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İbrahim Doğanoğlu
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar, 3-0 yenildiği ilk maçın ardından Shakhtar Donetsk’i sahasında konuk etti.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 2

AFAS Stadion'da oynanan karşılaşmada Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlik alarak toplamda 2-5'lik galibiyetle Konferans Ligi’nde yarı finale yükselmeyi başardı.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 3

SANTANA YİNE GOLÜNÜ ATTI

Müsabakada AZ Alkmaar’ın gollerini Jensen (73. dk) ve Sin (80. dk) kaydederken, Arda Turan’ın ekibinin gollerini ise Santana (58. dk) ve Meirelles (83. dk) kaydetti.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 4

KONFERANS LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMESİ VE TARİHİ

Ukrayna ekibi yarı finalde, Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı İngiliz ekibi evinde 3-0 kazanmıştı ve rövanş karşılaşması TSİ 22.00’de başlayacak.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 5

Yarı final maçı 30 Nisan Perşembe günü oynanacak. İlk karşılaşma Shakhtar Donetsk’in evinde, yani Polonya’da oynanacak. Rövanş müsabakası ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 6

KONFERANS LİGİ FİNALI NE ZAMAN, NEREDE?

UEFA Konferans Ligi'nde final maçı, 27 Mayıs 2026'da Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanacak.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 7

Türk teknik adam Arda Turan, Konferans Ligi’ndeki iç saha maçlarını Polonya’da oynamak zorunda kalmasına rağmen elde ettiği başarıyla dikkat çekti.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 8

SHAKHTAR’IN AVRUPA’DA TARİHİ BAŞARISI

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde başlayan Shakhtar, 3. eleme turunda Panathinaikos’a penaltılarla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 9

Yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden Ukrayna ekibi, lig aşamasını 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 6. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 10

Son 16 turunda ise Polonya ekibi Lech Poznan’ı toplamda 4-3’lük skorla geçen Shakhtar, çeyrek finale adını yazdırdı.

Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar - Resim: 11

UKRAYNA'DA SHAKHTAR

Ukrayna’da oynanan son lig maçında şampiyonluk yolundaki rakibi LNZ Cherkasy ile 2-2 berabere kalan Shakhtar, 51 puanla averaj farkıyla ligin zirvesinde yer alıyor.

