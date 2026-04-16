UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar, 3-0 yenildiği ilk maçın ardından Shakhtar Donetsk’i sahasında konuk etti.
Arda Turan Shakhtar Donetsk ile tarih yazdı: Konferans Ligi'nde yarı finale kaldılar
Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale yükseldi. Ukrayna ekibi yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.İbrahim Doğanoğlu
AFAS Stadion'da oynanan karşılaşmada Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlik alarak toplamda 2-5'lik galibiyetle Konferans Ligi’nde yarı finale yükselmeyi başardı.
SANTANA YİNE GOLÜNÜ ATTI
Müsabakada AZ Alkmaar’ın gollerini Jensen (73. dk) ve Sin (80. dk) kaydederken, Arda Turan’ın ekibinin gollerini ise Santana (58. dk) ve Meirelles (83. dk) kaydetti.
KONFERANS LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMESİ VE TARİHİ
Ukrayna ekibi yarı finalde, Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı İngiliz ekibi evinde 3-0 kazanmıştı ve rövanş karşılaşması TSİ 22.00’de başlayacak.
Yarı final maçı 30 Nisan Perşembe günü oynanacak. İlk karşılaşma Shakhtar Donetsk’in evinde, yani Polonya’da oynanacak. Rövanş müsabakası ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
KONFERANS LİGİ FİNALI NE ZAMAN, NEREDE?
UEFA Konferans Ligi'nde final maçı, 27 Mayıs 2026'da Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanacak.
Türk teknik adam Arda Turan, Konferans Ligi’ndeki iç saha maçlarını Polonya’da oynamak zorunda kalmasına rağmen elde ettiği başarıyla dikkat çekti.
SHAKHTAR’IN AVRUPA’DA TARİHİ BAŞARISI
Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde başlayan Shakhtar, 3. eleme turunda Panathinaikos’a penaltılarla mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden Ukrayna ekibi, lig aşamasını 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 6. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda ise Polonya ekibi Lech Poznan’ı toplamda 4-3’lük skorla geçen Shakhtar, çeyrek finale adını yazdırdı.
UKRAYNA'DA SHAKHTAR
Ukrayna’da oynanan son lig maçında şampiyonluk yolundaki rakibi LNZ Cherkasy ile 2-2 berabere kalan Shakhtar, 51 puanla averaj farkıyla ligin zirvesinde yer alıyor.