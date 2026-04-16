Neuer’den Arda Güler itirafı

Yeniçağ Gazetesi
16 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 14°
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, Real Madrid’i 4-3 yenerek yarı finale çıktı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman ekibi turu 6-4’le geçti. Arda Güler iki gol atarak öne çıktı, Neuer ise maç sonrası genç oyuncunun performansını değerlendirdi.

Real Madrid’de Arda Güler, attığı iki golle karşılaşmaya damga vurdu.

Biri frikikten gelen gollerle milli futbolcu, maçın en dikkat çeken ismi oldu.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, maç sonrası Arda Güler’in golleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli kaleci, DAZN’a yaptığı açıklamada ilk golde hata yaptığını belirterek topu yanlış kullandığını ifade etti.

Pasının isabetsiz olduğunu ve bunun golde etkili olduğunu söyledi.

Arda Güler’in pozisyonda topa çok iyi hakimiyet sağladığını vurgulayan Neuer, frikik golünde de genç futbolcunun vuruş kalitesinin öne çıktığını dile getirdi.

Neuer, Arda Güler’in güçlü sol ayağı ve teknik becerisinin onu özel bir oyuncu haline getirdiğini de sözlerine ekledi.

