Emekli aylıklarının enflasyon karşısında erimesi ve düşük seviyelerde kalması, Türkiye'nin en önemli ekonomi gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.
Emekli maaşlarında artış için kanun teklifi verildi
Emekli maaşlarında yeni düzenleme: İYİ Parti, prim gün sayısına göre kademeli maaş artışı teklifini meclise sundu. Düşük aylıklar için yeni bir umut olan teklif hakkında merak edilenler haberimizde.Derleyen: Hava Demir
Bu kapsamda, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, emekli maaşlarında prim gün sayısını esas alan kademeli bir artış yapılmasını öngören yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Prim Gün Sayısına Göre Kademeli Artış Modeli
İYİ Parti tarafından hazırlanan ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapmayı hedefleyen teklif, seyyanen yerine oransal bir iyileştirme modelini benimsiyor.
Teklifin yasalaşması durumunda, emekli aylıkları ödenen prim gün sayısına göre aşağıdaki oranlarda artırılacak:
5.000 ile 5.999 gün arasında prim ödeyenler için mevcut aylık tutan esas alınır. 6.000 ila 6.999 gün arasında prim ödeyenlerin aylıkları yüzde 10 oranında artırılır.
7.000 ila 7.999 gün arasında prim ödeyenlerin aylıkları yüzde 20 oranında artırılır.
8.000 ila 8.999 gün arasında prim ödeyenlerin aylıkları yüzde 30 oranında arttırılır.
9000 gün ve üzeri prim ödeyenlerin aylıkları yüzde 40 oranında arttırılır.
Bu kapsamında yapılacak artışlar, aylığın hesaplandığı tarihteki mevcut tutar üzerinden uygulanır ve kalıcı nitelik taşır."
Bu düzenleme ile prim ödeme gün sayısı fazla olan emeklilerin, emeklilik dönemlerinde daha yüksek bir aylık gelire sahip olmalarının sağlanması ve uzun yıllar sisteme prim ödeyen emeklilerin ödüllendirilmesi hedefleniyor.
"Düşük Aylıklı Emekliler Korunacak"
İYİ Parti Grubu tarafından yapılan değerlendirmelerde, teklifin temel amacının emekli aylıklarındaki adaletsizliği gidermek ve alım gücünü korumak olduğu vurgulandı.
Seyyanen Değil, Oransal: Artışların sabit (seyyanen) rakamlar yerine prim gün sayısına bağlı olarak oransal yapılması, prim gün sayısı farkının maaşlara daha hakkaniyetli yansımasını amaçlıyor.
Sosyal Adalet: Emekli maaşlarının prim gün sayısına göre kademeli biçimde farklılaştırılması, sisteme daha fazla katkı sağlayanların daha yüksek bir aylık almasını sağlayarak sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefliyor.
Teklifin Son Durumu
TBMM Başkanlığına sunulan ve ilgili Komisyona sevk edilen "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", önümüzdeki süreçte Meclis gündeminde tartışılacak. Düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve nihai hali, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.