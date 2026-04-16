Arda Güler, Real Madrid’in Bayern Münih’e 4-3 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 2 gol atarak takımını oyunda tutmuştu ve karşılaşmaya da damga vurmayı başarmıştı.
Arda Güler'i bekleyen ceza belli oldu: Öfke patlaması yaşamıştı
Arda Güler, Bayern Münih maçında 2 golle öne çıkmasına rağmen karşılaşma sonrası hakeme gösterdiği sert tepki nedeniyle kırmızı kart gördü; talimatnameye göre 2 maçtan men veya belirli süre hak mahrumiyeti cezası alabileceği ifade edildi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İspanyol ekibi, Eduardo Camavinga’nın 86. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 2 gol yiyerek Devler Ligi’ne veda ederken Arda Güler sinirlerine hakim olamadı.
MAÇ SONUNDA GERGİNLİK
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Arda Güler, hakemin yanına koşarak sert tepki gösterdi.
Bunun üzerine hakem Slavko Vinčić, milli futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. İspanyol basını, Arda Güler’i bekleyen olası cezayı gündeme taşıdı.
Arda Güler’in alacağı cezanın hakem raporuna bağlı olacağı belirtilirken, talimatnamede “Bir maç görevlisine hakaret etmek veya küfürlü dil kullanmak” nedeniyle oyuncuların 2 maçtan men veya belirli süre hak mahrumiyeti cezası alabileceği ifade edildi.
TÜM DÜNYA ONU KONUŞUYOR
Maçta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve rekorlar kıran milli gurur, dünya basını ve efsane futbolcular tarafından konuşuluyor.
İspanya’da oynanan ilk maçta da etkili bir performans sergileyen Arda, bu maçta da gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
SEZON KARNESİ
21 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 49 maça çıktı ve 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.