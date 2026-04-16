16 Nisan 2026 Perşembe
Arda Güler'i bekleyen ceza belli oldu: Öfke patlaması yaşamıştı

Arda Güler, Bayern Münih maçında 2 golle öne çıkmasına rağmen karşılaşma sonrası hakeme gösterdiği sert tepki nedeniyle kırmızı kart gördü; talimatnameye göre 2 maçtan men veya belirli süre hak mahrumiyeti cezası alabileceği ifade edildi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Arda Güler, Real Madrid’in Bayern Münih’e 4-3 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 2 gol atarak takımını oyunda tutmuştu ve karşılaşmaya da damga vurmayı başarmıştı.

1 8
İspanyol ekibi, Eduardo Camavinga’nın 86. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 2 gol yiyerek Devler Ligi’ne veda ederken Arda Güler sinirlerine hakim olamadı.

2 8
MAÇ SONUNDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Arda Güler, hakemin yanına koşarak sert tepki gösterdi.

3 8
Bunun üzerine hakem Slavko Vinčić, milli futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. İspanyol basını, Arda Güler’i bekleyen olası cezayı gündeme taşıdı.

4 8
Arda Güler’in alacağı cezanın hakem raporuna bağlı olacağı belirtilirken, talimatnamede “Bir maç görevlisine hakaret etmek veya küfürlü dil kullanmak” nedeniyle oyuncuların 2 maçtan men veya belirli süre hak mahrumiyeti cezası alabileceği ifade edildi.

5 8
TÜM DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Maçta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve rekorlar kıran milli gurur, dünya basını ve efsane futbolcular tarafından konuşuluyor.

6 8
İspanya’da oynanan ilk maçta da etkili bir performans sergileyen Arda, bu maçta da gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

7 8
SEZON KARNESİ

21 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 49 maça çıktı ve 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

8 8
Kaynak: Diğer
