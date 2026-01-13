Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İran’da artan iç karışıklıklar, güvenlik müdahaleleri ve ekonomik sorunların Türkiye açısından yeni bir düzensiz göç baskısı yaratabileceği uyarısında bulundu. Bakan, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak İçişleri ve Dışişleri bakanlarına iki ayrı yazılı soru önergesi sundu.

Bakan, İran’a komşu bölgelerde yaşanan gelişmelerin yalnızca güvenlik değil, göç ve insan kaçakçılığı açısından da ciddi riskler barındırdığını vurgulayarak, bölgesel istikrarsızlığın Türkiye’nin sınır güvenliği ve dış politikasında dikkatle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

İÇİŞLERİ’NE: ACİL EYLEM PLANI VAR MI?

Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği önergede, 2024 ve 2025 yıllarında İran uyruklu düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye giriş teşebbüsleri ve yakalanma sayılarını sordu. Ayrıca İran üzerinden Türkiye’ye gelen üçüncü ülke vatandaşlarının sayıları ile İran kaynaklı olası kitlesel göçe karşı acil bir eylem planı bulunup bulunmadığını gündeme getirdi.

Önergede, Türkiye–İran sınır hattındaki fiziki, elektronik ve personel kapasitesinin artırılıp artırılmadığı, insan kaçakçılığı şebekelerine yönelik operasyon sayıları, geri gönderme merkezlerinin mevcut kapasitesi ve alınan önleyici tedbirler de yer aldı.

DIŞİŞLERİ’NE: ASKERİ SENARYO GÖÇÜ TETİKLER Mİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yöneltilen soru önergesinde ise Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği ve düzensiz göç konusunda yürütülen diplomatik temaslar soruldu. Bakan, olası bir askeri müdahalenin göç baskısını artırıp artırmayacağına dair risk değerlendirmelerinin yapılıp yapılmadığını da Meclis gündemine taşıdı.

Önergede ayrıca, uluslararası kuruluşlarla olası koordinasyon planları ile Türkiye’nin İran’daki diplomatik temsilciliklerine yönelik güvenlik ve tahliye planlarının güncellenip güncellenmediği soruları yer aldı.