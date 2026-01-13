Hamburg'da düşük emekli maaşıyla geçimini sağlayabilmek adına sokaklardan depozitolu şişe toplayan bir emeklinin kazandığı 60 Euro'luk ücret emeklinin maaşından kesildi.
Emeklinin maaşından kesinti yaptılar: Suçu şişe toplamak
Almanya'nın Hamburg şehrinde şişe toplayarak depozitosundan ek ücret sağlayan emekli kişinin maaşından 60 Euro tutarında kesinti yapıldı.
Eylül ayında ek olarak kazandığı miktarı yetkili makamlara ileten emeklinin sosyal yardımı, tam olarak bu miktar kadar azaltıldı.
Emeklinin yaşadığı durum, şehirde ve ülke genelinde yetersiz maaşlar sebebiyle şişe toplamayı gelir sağlama aracı olarak gören vatandaşların olduğunu gözler önüne seriyor.
KURUM AÇIKLAMA YAPTI
İlgili kurum tarafından gerçekleştirilen açıklamada, şişe toplamanın bir gelir sayıldığı ve temel geçim desteği hesaplamasına dahil edildiği belirtildi.
Yapılan mevcut düzenlemelere göre, gelirin hangi zahmetle elde edildiğine bakılmaksızın neredeyse tüm gelir türlerinin yardımdan düşülmesi gerektiğine dikkat çekildi.