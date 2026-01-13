Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Ocak Perşembe günü Venezuelalı muhalif lider María Corina Machado ile Beyaz Saray’da bir araya geleceğini açıkladı. Leavitt, Amerikan basınında yer alan görüşme iddialarını doğrularken, toplantının içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Söz konusu görüşme, Trump’ın geçmişte Machado’ya yönelik eleştirel değerlendirmelerinin ardından gerçekleşmesi nedeniyle Washington kulislerinde yakından izleniyor. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Machado’nun Venezuela halkı nezdinde yeterli destek ve saygıya sahip olmadığını savunmuştu.

Trump, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD’ye getirilmesinin hemen ardından Machado için, “İyi bir insan olabilir ancak ülkesinde liderlik yapmasının zor olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Machado, geçtiğimiz hafta Nobel Barış Ödülü’nü Trump ile paylaşmak ya da ona devretmek istediğini açıklamış, ancak Norveç Nobel Enstitüsü ödülün devredilemeyeceğini duyurmuştu.

Yaklaşan Beyaz Saray görüşmesinin, ABD’nin Venezuela politikasında yeni bir mesaj içerip içermeyeceği merak konusu.