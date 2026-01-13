Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ekibi ile yaptığı çalışmada büyük heyecan yarattı. En ölümcül beyin kanseri türlerinden biri olan glioblastoma üzerinde yürütülen araştırmalarda, "EdU" adlı molekül ile kemoterapi ilacı "Temozolomid"in (TMZ) birlikte kullanımının farelerdeki tümörleri tamamen yok ettiği gözlemlendi.

Laboratuvar ortamında sıkça kullanılan EdU molekülünün, kanserli hücrelerin DNA onarım mekanizmalarını bozarak çalışmaları durdurduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Sancar çalışmanın tesadüfi bir keşifle başladığını anlatmıştı.

PROF. DR. SANCAR’DAN YENİ AÇIKLAMA

Çalışmanın medyada geniş yer bulması sonrası Prof. Dr. Sancar yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sancar, kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür ederek çalışmanın hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgi verdi. Sancar, deneysel başarıların henüz fareler üzerinde sağlandığının altını çizerek şunları söyledi:

"Türk Kamuoyuna Duyuru.

Çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız için teşekkür ederim. Söz konusu çalışmada elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut vericidir.

Ancak son günlerde duyduğunuz bu güzel haberde yer alan deneysel başarılarımızın şu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini özellikle belirtmek isterim.

Bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi, kapsamlı klinik çalışmalar gerektirmekte olup bunun için en az iki yıl daha zamana ihtiyacımız vardır.

Anlayışınız ve her zamanki desteğiniz için çok teşekkür ederim. Selam ve saygılarımla."