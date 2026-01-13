İran’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Başta Tahram olmak üzere çok sayıda kentte çıkan gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, gösterilerde 646 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ancak Tahran yönetiminden bu konuda günlerdir resmi bir açıklama gelmedi.

ABD Başkanı Trump gösteriler sonrası yaptığı açıklamalarda İran yönetimini tehdit ederek silahlı müdahalede bulunabileceklerini söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın İran karşı askeri güç kullanmaktan çekinmediğini ancak diplomasiyi tercih ettiğini belirtti.

İran yönetimi ise yaptığı son açıklamada diplomasiye ve savaşa hazır oldukları mesajını verdi.

TRUMP’TAN İRAN’A KARŞI YENİ HAMLE

İran’da gösteriler devam ederken ABD’den yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Trump İran ile ticaret yapan ülkelere ek gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu.

İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.

Trump, bu kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurguladı.

İRAN’DA PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, 8 Ocak'ta, protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıklamış, belediye otobüsleri ve itfaiye araçlarınında bulunduğu 42 kamu aracı, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın tahrip edildiğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke genelindeki gösterilerde 80 ambulans ve 53 caminin yakıldığını duyurmuştu