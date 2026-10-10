Kaynak: İHA

Aynı işyerinde çalışan iki işçi, WhatsApp yazışmalarında patron ve çalışma arkadaşları hakkında konuştukları iddiasıyla işten çıkarıldı. İş Mahkemesi’nde açılan işe iade davası reddedilirken, davacı işçinin avukatı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), kişisel ve gizlilik içeren yazışmaların işyerinde olumsuzluklara neden olduğuna ilişkin delil bulunmadığını belirterek işçinin işe iadesine karar verdi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI İŞTEN ÇIKARMA GEREKÇESİ OLDU

İddiaya göre M.N. ile G.Ü. isimli iki işçi, WhatsApp üzerinden yaptıkları yazışmalarda işyerine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Şikâyetleri değerlendiren işveren, yazışmalardaki konuşmaların işyerinde olumsuzluklara yol açtığını öne sürerek iki işçinin de iş sözleşmesini feshetti.

Bunun üzerine M.N., İş Mahkemesi’ne başvurarak iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğunu savundu. Davacı işçi, feshin geçersizliğinin tespit edilmesini ve işe iadesini talep etti. Ayrıca işe başlatılmaması durumunda dört aya kadar işe başlatmama tazminatı ile en fazla dört aylık boşta geçen süre ücretinin işverenden tahsil edilmesini istedi.

İŞVEREN YAZIŞMALARDAKİ İFADELERİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Davalı işveren ise WhatsApp yazışmalarında davacı ile G.Ü.’nün işyeri ve çalışma arkadaşları hakkında dedikodu niteliğinde konuşmalar yaptığını ileri sürdü.

İşveren, bazı çalışanlar hakkında hakaret düzeyinde ifadeler kullanıldığını ve bazı işçilerin işyerinde gizlice çekildiği anlaşılan fotoğraflarının paylaşıldığını iddia etti. Bu nedenle iş sözleşmesinin devamının beklenemeyeceğini savunan işveren, davacının eylemlerinin yoğunluğuna ve diğer çalışanın da işten çıkarılmış olmasına dikkat çekti.

İş Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Davacı avukatı ise kararı istinafa taşıdı.

BAM’DAN WHATSAPP YAZIŞMALARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, tarafların beyanlarını ve dosyadaki delilleri değerlendirdi. Kararda, WhatsApp yazışmalarının gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğu ve bu yazışmaların işyerinde olumsuzluklara neden olduğunu gösteren bir delilin bulunmadığı belirtildi.

Kararda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin WhatsApp yazışmalarına ilişkin değerlendirmesine de yer verildi. Söz konusu kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Somut uyuşmazlıkta, WhatsApp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır.”

İŞÇİNİN İŞE İADESİNE KARAR VERİLDİ

Bölge Adliye Mahkemesi kararında, davacı işçi ile işverenin diğer bir çalışanı arasında WhatsApp üzerinden kişisel görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerin gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğu ifade edildi.

Dosyadaki mevcut delillerin, söz konusu yazışmaların işyerinde olumsuzluklara yol açtığını ortaya koymadığı belirtilerek iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle feshedildiğinin kanıtlanamadığı sonucuna varıldı.

Mahkeme, davacı vekilinin istinaf başvurusunu kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. İşveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine hükmedildi.