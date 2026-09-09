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Meta, WhatsApp’ın güvenlik altyapısını ve teknik gereksinimlerini güncel tutmak amacıyla desteklediği işletim sistemi sürümlerini değiştirdi. Ekonomim'in haberine göre; yeni düzenlemeyle birlikte WhatsApp'ın Android cihazlar için belirlediği minimum işletim sistemi şartı Android 5.0'dan Android 6.0'a yükseltildi.

Yeni kararla birlikte Android 6.0’ın altında kalan ve daha yeni bir Android sürümüne güncellenemeyen cihazlarda WhatsApp kullanımı kademeli olarak sona erecek.

HANGİ MODELLER DESTEK KAPSAMINDAN ÇIKABİLİR?

8 Eylül 2026 itibarıyla eski Android sürümlerini kullanmaya devam eden cihazlar WhatsApp desteğinin tamamen dışında kalacak.

Ekonomim'in aktardığı bilgilere göre, yeni şartları karşılayamadığı için destek kapsamından çıkma riski taşıyan popüler modeller arasında şunlar yer alıyor:

Samsung: Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy Grand Prime

Sony & LG: Sony Xperia Z, LG G2

HTC & Asus: HTC One Max, Asus ZenFone 4

Xiaomi & Huawei: Xiaomi Mi 4i, Redmi Note 2, Huawei Ascend P7, Huawei Mate 7

Yetkililer, bir telefonun bu listede yer almasının tek başına WhatsApp'ın kesin olarak kapanacağı anlamına gelmediğini; cihazın daha yeni bir Android sürümüne güncellenebilir olma durumunun belirleyici olacağını vurguluyor.

İPHONE KULLANICILARI İÇİN SON GÜN 30 KASIM

Değişikliğin iOS tarafındaki yansıması için tarih 30 Kasım 2026 olarak açıklandı. 30 Kasım itibarıyla iOS 15.5 öncesi sürümleri çalıştıran iPhone modelleri WhatsApp desteğini kaybedecek.

Ancak Apple'ın iOS 15.1 çalıştırabilen cihazları iOS 15.5 veya daha yeni sürümlere güncelleyebilmesi sebebiyle, iPhone kullanıcılarının büyük bir bölümünün bu değişiklikten olumsuz etkilenmesi beklenmiyor. Kullanıcıların Ayarlar menüsünden cihazlarının işletim sistemi sürümünü kontrol ederek gerekli güncellemeleri zamanında tamamlaması öneriliyor.

META ESKİ TELEFONLARIN DESTEĞİNİ NEDEN KESİYOR?

Meta’nın belirli aralıklarla eski cihaz desteğini sonlandırmasının arkasında iki temel neden bulunuyor:

GÜVENLİK YAMALARI: Eski işletim sistemlerinin güncel güvenlik yamalarını ve koruma protokollerini alamaması.

TEKNİK ALTYAPI: WhatsApp'ın sürekli eklenen yeni özellikleri için ihtiyaç duyulan teknik altyapıyı eski cihazların karşılayamaması.

Uygulamanın güvenli, hızlı ve sorunsuz çalışmasını hedefleyen WhatsApp, bu nedenle zaman içinde eski işletim sistemlerini destekleme politikasını güncelliyor.