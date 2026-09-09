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Kaynak: Haber Merkezi

Magazin dünyasında “Sisi” olarak tanınan Seyhan Soylu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soylu’nun, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Tutuklama kararının ardından Soylu’nun avukatları tarafından yazılı açıklama yapıldı. Avukatlar, soruşturma kapsamında tutuklama tedbirinin uygulanmasına karar verildiğini belirtirken, Soylu’nun suçlu bulunduğu yönünde bir algı oluşturulmasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

AVUKATLARINDAN TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN AÇIKLAMA

Soylu’nun avukatları açıklamalarında, tutuklama kararının soruşturma kapsamında uygulanan bir tedbir olduğuna dikkat çekti. Avukatlar, kararın Soylu’nun suçlu olduğunun kesinleştiği anlamına gelmediğini savundu.

Açıklamada, kamuoyunda Seyhan Soylu hakkında “suçlu bulunduğu” yönünde bir algı oluşmasının doğru olmadığı vurgulandı.

SEYHAN SOYLU'YA AİT OLDUĞU BELİRTİLEN SES KAYITLARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Soruşturma sürecinde Seyhan Soylu’nun da adının geçtiği ses kayıtları gündeme gelmişti. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianameye giren kayıtların, Güllü’nün ölümünden birkaç hafta sonrasına ait olduğu belirtilmişti.

Kayıtlarda, Gülter ile Seyhan Soylu ve Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçtiği belirtilen konuşmaların yer aldığı aktarılmıştı.

Ses kaydında Soylu’nun, Gülter’e yönelik albüm hazırlama planından söz ettiği belirtilmişti. Soylu’nun kayıtta, “Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel, onu da çok güzel hazırlamak” ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Konuşmada ayrıca, albümün ardından Gülter’in 300 bin lira kazanacağını söylediğinin de yer aldığı belirtilmişti.

Seyhan Soylu’nun tutuklanmasıyla birlikte soruşturmaya ilişkin yeni gelişme kamuoyunun gündemine taşınırken, avukatlarının yaptığı açıklamada özellikle “suçlu algısı” konusunda uyarıda bulunuldu.

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, uzun yıllardır Türkiye'de medya ve magazin dünyasında tanınan isimler arasında yer alıyor.

Televizyon programları, menajerlik ve organizasyon çalışmalarıyla gündeme gelen Soylu, bir dönem televizyon yöneticiliği yapmış ve çeşitli programlarda ekran önünde yer almıştı.

Soylu'nun adı, 2007'de DSP'den ve 2018'de Saadet Partisi'nden milletvekili aday adaylığı girişimleriyle de siyaset gündemine gelmişti.

2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla da kamuoyunun gündemine oturmuştu.