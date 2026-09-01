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Kaynak: DHA

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin dijital platformlarda yaşadığı iletişim ve mesai baskısı yeniden gündeme geldi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), öğretmenlerin kişisel rızaları dışında WhatsApp, Telegram ve BİP gibi mesajlaşma gruplarına dahil edilmesine karşı aldığı sendikal eylem kararının yeni eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu.

Sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Oğuz Özat başkanlığında yaptığı toplantıda öğretmenlerin şahsi cep telefonlarının kurumsal haberleşme aracı olarak kullanılmasına ilişkin uygulamaları değerlendirdi.

“ŞAHSİ TELEFONLAR KURUMLARIN HABERLEŞME ARACI DEĞİLDİR”

Sendika tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin onayları dışında oluşturulan mesajlaşma gruplarına dahil edilmesinin çalışma hayatının sınırlarını ve temel hukuk ilkelerini zedelediği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve velilerle iletişim amacıyla oluşturulan gayriresmi grupların öğretmenleri “7/24 kesintisiz şekilde ulaşılabilir” hale getirdiği ifade etti.

Sendika, öğretmenlerin bu gruplar nedeniyle veli baskısı ve zorbalığıyla karşı karşıya kalabildiğini belirterek, “Öğretmenlerimizin şahsi telefonları okul yönetimlerinin ya da kurumların bedelsiz haberleşme aracı değildir” ifadelerini kullandı.

RESMİ İLETİŞİM KANALLARI KULLANILMALI

Eğitim Gücü Sen, resmi tebligat, duyuru ve idari yazışmaların mevzuata uygun şekilde resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiğini bildirdi.

Öğrenci ve veli bilgilendirmelerinde e-Okul, MEBBİS, kurumsal e-posta ve okul santralleri gibi kanalların kullanılması gerektiği belirtildi.

Sendikanın açıklamasına göre okul idareleri farklı bir mesajlaşma platformunun kullanımını zorunlu kılamayacak. Alternatif iletişim talep edilmesi halinde ise öğretmenin gönüllülük esasına göre hareket edebileceği ve gerekli teknolojik cihaz ile hatların idarece temin edilmesi gerektiği ifade edildi.

EYLEM KARARI EĞİTİM YILI SONUNA KADAR SÜRECEK

Alınan karar kapsamında Eğitim Gücü Sen üyelerinin, resmi niteliği bulunmayan WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri dijital gruplara dahil edilme taleplerini ve idari emirleri kendi tercihlerine bağlı olarak yerine getirmeme hakkına sahip olacağı belirtildi.

Ayrıca öğretmenlerin şahsi telefon numaralarının öğrenci, veli veya üçüncü kişilerle paylaşılmasına yönelik idari talimatlara uymama hakkının da bulunduğu açıklandı.

Sendika, söz konusu eylem kararının 2026-2027 eğitim-öğretim yılının son gününe kadar teşkilat ve üyeleri nezdinde geçerli olacağını kamuoyuna duyurdu.