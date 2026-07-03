Kademeli olarak kullanıcılara sunulan bu adım, iPad’i iş akışlarının merkezine koyanlar ve tableti bağımsız bir iletişim aracı olarak kullanmak isteyenler için büyük bir esneklik getiriyor.

TELEFONDAN BAĞIMSIZ TAM SÜRÜM DENEYİMİ

Daha önce iPad üzerinde WhatsApp kullanabilmek için uygulamayı mutlaka bir akıllı telefona bağlamak, yani "tamamlayıcı cihaz (companion) modu" ile kullanmak gerekiyordu. Bu eski sistem hem kurulum için bir telefona ihtiyaç duyulmasına yol açıyor hem de birçok kritik özelliğin kısıtlanmasına neden oluyordu. Yeni gelen birincil cihaz desteği ile birlikte bu sınırlamalar tarihe karışıyor.

Birincil cihaz modunun getirdiği temel avantajlar:

Kısıtlamasız Kullanım: Tamamlayıcı modda devre dışı kalan canlı konum paylaşımı, yayın listeleri oluşturma ve işletmelerle WhatsApp Flows üzerinden etkileşime geçme gibi özellikler artık iPad'de de eksiksiz çalışıyor.

14 Gün Sınırının Kalkması: Eski sistemde ana telefonun 14 gün boyunca aktif olmaması durumunda iPad'deki oturum otomatik olarak kapatılıyordu. iPad birincil cihaz olarak kurulduğunda bu kopma sorunu tamamen ortadan kalkıyor.

KURULUM ARTIK ÇOK DAHA KOLAY VE GÜVENLİ

iPad’i ana WhatsApp cihazı yapmak isteyen kullanıcıları, tıpkı bir akıllı telefondakine benzer, oldukça tanıdık bir kurulum ekranı karşılıyor:

Uygulama açıldığında telefon numarası giriliyor.

Gelen 6 haneli doğrulama kodu sisteme yazılarak süreç tamamlanıyor.

Eğer daha önceden hesapta bir Passkey (Geçiş Anahtarı) tanımlandıysa, SMS kodu beklemeye gerek kalmadan biyometrik veri (Face ID / Touch ID) yardımıyla çok daha hızlı ve güvenli bir giriş yapılabiliyor.

Eski Modu Kullanmaya Devam Edebilir misiniz? Evet. WhatsApp, mevcut tamamlayıcı cihaz modunu sistemden kaldırmıyor. Telefonunu ana cihaz olarak tutup iPad'ini sadece ikincil bir ekran olarak kullanmak isteyenler için ilk kurulum ekranında bir seçenek sunuluyor. Halihazırda bağlı olan mevcut iPad kullanıcılarının ise herhangi bir değişiklik yapması gerekmiyor.

GÜNCELLEME KADEMELİ OLARAK DAĞITILIYOR

WhatsApp’ın bu yeni bağımsız iPad özelliği, App Store üzerinden sunulan en güncel sürümle birlikte hesaplara kademeli olarak tanımlanıyor. Eğer tabletinizdeki uygulamada henüz birincil cihaz olarak giriş yapma seçeneğini göremiyorsanız, önümüzdeki günlerde gelecek yeni güncellemeleri kontrol etmeniz veya uygulamanızı en son sürüme yükseltmeniz yeterli olacaktır. Özelliğin TestFlight programındaki beta kullanıcıları için de aktif olduğu belirtiliyor.