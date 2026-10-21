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Kaynak: AA

Yeni Zelanda’nın en aktif yanardağlarından biri olan Whakaari’de hareketli dakikalar yaşanıyor. Volkanik bacadaki sıcaklığın 395 dereceye çıkması ve dağdan aralıksız kül püskürmesi üzerine uzmanlar harekete geçti. Yetkililer, teyakkuz seviyesini 2’den 3’e yükselterek bölge için kritik uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamalarda, her an önceden belirti vermeksizin çok daha şiddetli patlamaların meydana gelebileceği vurgulandı. 2019 yılında yaşanan ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği feci patlamanın hafızalardaki tazeliğini koruduğu Whakaari’de, gelişmeler yakından takip ediliyor.

ALARM SEVİYESİ YUKARI ÇEKİLDİ

Yeni Zelanda’nın tehlikeli yanardağlarından Whakaari (Beyaz Ada), yeniden volkanik hareketlilikle gündemde. Dağın aralıksız bir şekilde hafif düzeyde kül püskürtmeye devam etmesi üzerine yetkililer, volkanik alarm seviyesini yukarı çekti.

The New Zealand Herald gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, adadaki kül salınımının durmaksızın sürdüğünü ve sürecin yakından izlendiğini bildirdi.

Yanardağın aktif bacasındaki sıcaklığın geçen haftadan bu yana yaklaşık 100 dereceden 395 dereceye yükseldiğini duyuran yetkililer, bu kapsamda volkanik alarm seviyesinin 2'den 3'e, havacılık renk kodunun ise sarıdan turuncuya yükseltildiğini söyledi.

Yetkililer, mevcut volkanik hareketliliğin ana kara için şu aşamada doğrudan bir risk taşımadığını belirtiyor. Ancak uzmanlar, herhangi bir ön belirti olmaksızın aniden yaşanabilecek daha güçlü patlamalara karşı uyararak, bu durumun belirli alanlarda can güvenliği tehdidi yaratabileceğine dikkat çekiyor.