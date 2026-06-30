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2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hollanda, Fas'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Wout Weghorst, Cody Gakpo'nun golünün hazırlık aşamasında önemli katkı sağladı. Ancak deneyimli golcünün performansı, Hollanda'nın tur atlaması için yeterli olmadı.

Maçın ardından ESPN'e konuşan Weghorst, iki takım arasında belirgin bir kalite farkı olmadığını belirtti.

"Takımlar kalite olarak birbirinden çok da aşağı kalmadı."

Öne geçtikten sonra turu geçeceklerine inandıklarını ifade eden Hollandalı futbolcu, "Golden sonra geriye itildik, belki biraz fazla. Ama maçı kazanacağımızı düşündüm. Eve döneceğimiz hissine hiç kapılmadım." dedi.

Daha önce EURO 2021, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te de Hollanda Milli Takımı formasını giyen Weghorst, kariyerindeki dördüncü büyük turnuvada mücadele etti.

Dünya Kupası'nın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan deneyimli golcü, "Bu bizim için, Hollanda için ve benim için en büyük hedefti. Bu benim son şansımdı. Gerçekten çok yazık." sözleriyle turnuvaya vedanın üzüntüsünü dile getirdi.