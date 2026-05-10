NBA’in açıklamasına göre, ABD’nin Chicago kentindeki McCormick Place Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen draft kurasında Washington Wizards birinci sıradan oyuncu seçme hakkını kazandı.
Açıklamada, 23 Haziran Salı (Birinci Tur) ve 24 Haziran Çarşamba (İkinci Tur) tarihlerinde Brooklyn’deki Barclays Center’da düzenlenecek 2026 NBA Draftı’nda Wizards’ın ilk sıradan seçim yapacağı belirtildi.
2026 NBA Draftı’nda ilk 14 sıradan seçim yapacak takımların listesi de paylaşıldı:
1. Washington Wizards
2. Utah Jazz
3. Memphis Grizzlies
4. Chicago Bulls
5. Los Angeles Clippers
6. Brooklyn Nets
7. Sacramento Kings
8. Atlanta Hawks
9. Dallas Mavericks
10. Milwaukee Bucks
11. Golden State Warriors
12. Oklahoma City Thunder
13. Miami Heat
14. Charlotte Hornets