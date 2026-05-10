Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Thunder, Ajay Mitchell'ın 24 sayı ve 10 asistlik, Shai Gilgeous-Alexander'ın ise 23 sayı ve 9 asistlik performansıyla galibiyete uzandı.

Ev sahibi Lakers'ta Rui Hachimura 21 sayı kaydederken, LeBron James 19, Luke Kennard ise 18 sayıyla mücadele etti.

NBA play-off'larında Thunder rüzgarı - Resim : 1

CAVALİERS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'daki Doğu Konferansı yarı final üçüncü karşılaşmasında Detroit Pistons'ı 116-109 yendi ve geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Donovan Mitchell 35 sayı, 10 ribaunt ve James Harden 19 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Pistons'ta ise Cade Cunningham'ın 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi.