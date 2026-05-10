Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Thunder, Ajay Mitchell'ın 24 sayı ve 10 asistlik, Shai Gilgeous-Alexander'ın ise 23 sayı ve 9 asistlik performansıyla galibiyete uzandı.

Ev sahibi Lakers'ta Rui Hachimura 21 sayı kaydederken, LeBron James 19, Luke Kennard ise 18 sayıyla mücadele etti.

CAVALİERS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'daki Doğu Konferansı yarı final üçüncü karşılaşmasında Detroit Pistons'ı 116-109 yendi ve geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Donovan Mitchell 35 sayı, 10 ribaunt ve James Harden 19 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Pistons'ta ise Cade Cunningham'ın 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi.